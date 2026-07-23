Cae una red de tráfico de cocaína entre Huelva y Sevilla: la Policía incauta 100.000 euros y rescata un mono tití

Incautación del dinero procedente del narcotráfico, por parte de la Policía Nacional. Policía Nacional Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que operaba entre las provincias de Huelva y Sevilla.

La operación, bautizada como House Huracán, se ha saldado con cinco detenidos, la intervención de 20 kilogramos de cocaína ocultos en un vehículo con dobles fondos y el rescate de un mono tití, una especie protegida, localizado durante uno de los registros domiciliarios.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de una red dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes entre el litoral onubense y la capital hispalense.

Según señala la investigación policial, la organización trasladaba la droga desde la costa de Huelva hasta Sevilla. Los implicados se desplazaban habitualmente a Isla Cristina, donde alijaban la cocaína llegada por vía marítima para, posteriormente, distribuirla entre traficantes de la capital andaluza.

Tras varios meses de pesquisas, los investigadores lograron identificar el funcionamiento del grupo y seguir sus movimientos.

En el transcurso de la operación, la Policía interceptó un vehículo en el que viajaban dos integrantes de la organización con 20 kilogramos de cocaína escondidos en dos caletas habilitadas tras los faros traseros del coche.

Ambos fueron detenidos en el lugar, al igual que el conductor de un segundo vehículo que realizaba labores de lanzadera para alertar de posibles controles policiales.

Un mono tití, rescatado en Isla Cristina

Como continuación de la operación, los agentes practicaron dos entradas y registros autorizados judicialmente.

El primero lo realizaron en una vivienda de Isla Cristina, donde intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, máquinas para envasar y contar billetes, un GPS portátil de navegación marítima, un visor óptico térmico con telémetro y un mono tití, una especie protegida que fue rescatada.

El segundo registro tuvo lugar en Utrera (Sevilla), donde los agentes localizaron más dinero en efectivo, un arma de fuego con munición y detuvieron a otros dos miembros de la organización.

Los cinco arrestados, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.