Los sevillanos prefieren convertirse en polvo: las incineraciones triplican a los entierros en lo que va de año

Imagen de una mujer en el cementerio. María José López / Europa Press

Los sevillanos prefieren convertirse en polvo. El número de incineraciones en el cementerio de San Fernando está muy cerca de triplicar al de entierros.

En concreto, en lo que llevamos de año, la cifra asciende a las 1.676 cremaciones frente a las 633 inhumaciones que se han llevado a cabo.

Una tendencia que no es nueva y que lleva siendo la tónica habitual desde hace, al menos, cinco años.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla a este medio, la cremación se ha consolidado como la opción mayoritaria entre los sevillanos a la hora de despedir a sus seres queridos. Y es que 2022, el número de incineraciones supera ampliamente al de inhumaciones.

En este año se realizaron 1.302 entierros, frente a 3.197 incineraciones, lo que supone que las cremaciones fueron más del doble que las inhumaciones.

Esta tendencia se ha mantenido estable en los años posteriores.

En 2023 se registraron 1.197 entierros y 2.835 incineraciones; en 2024, 1.131 entierros y 2.754 cremaciones; y en 2025, 1.157 entierros frente a 2.868 incineraciones.

Los datos reflejan un cambio en las preferencias funerarias de los sevillanos, que optan en su mayoría por la reducción a cenizas.

El delegado del camposanto sevillano, Pepe Lugo, ya indicó esta preferencia hace alrededor de un mes, cuando presentó junto a la delegada de Parques y Jardines del Consistorio, Evelia Rincón, el balance de las intervenciones realizadas en el recinto.

Tal y como señaló Lugo, el "cambio en las tendencias religiosas" ha propiciado que cada vez haya más familiares que opten por quemar a los fallecidos.

Además, cabe recordar que la cremación resulta ser una alternativa más asequible que el entierro puesto que el mantenimiento de la tumba conlleva costes económicos para los allegados.

Esta tendencia, en palabras de Lugo, es uno de los motivos por los que se ha impulsado la construcción de un nuevo edificio crematorio en el cementerio que ha contado con una inversión de alrededor de 1,3 millones de euros.

Según las últimas informaciones, será a mediados de 2027 cuando comience a operar.

Aumento de la maquinaria

La responsable de Parques y Jardines ya lo dijo el pasado mes de junio.

Lo que se busca con la construcción de este nuevo edificio es que "los sevillanos no tengan que irse a otros municipios para despedirse de sus familiares como lleva pasando en los últimos años".

Una vez esté finalizado el edificio, el siguiente paso será dotarlo de tres hornos crematorios gracias a una inyección de unos 70.000 euros.

La idea es que esta maquinaria se sume a las otras tres que el camposanto tiene operativas. Sin embargo, esto aún no está decidido, puesto que el estado de alguna de estas instalaciones es "obsoleto".

Esa más, "uno de los hornos lleva en funcionamiento desde hace más de 40 años".

El cementerio de San Fernando será el escenario de otras intervenciones en los próximos meses.

En concreto, actualmente el Gobierno municipal trabaja en la apertura de la nueva cafetería, la construcción de un nuevo columbario y en la digitalización de los registros