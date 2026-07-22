Sevilla sumará más de 1.000 VPO y 2.000 plazas de aparcamiento en el Centro y Triana

Imagen del alcalde durante la presentación del Plan Sevilla Centro Vivo. Ayuntamiento de Sevilla.

El centro de Sevilla y el barrio de Triana sumarán 1.030 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler y alrededor de 2.000 plazas de aparcamiento en los próximos cuatro años.

Se trata del objetivo principal del Plan Sevilla Centro Vivo, impulsado por el Ayuntamiento de la capital hispalense y con el que se pretende "fomentar" la llegada de los vecinos al Casco Histórico de la ciudad y a otras zonas saturadas por el turismo.

El alcalde sevillano, José Luis Sanz, ya anunció la puesta en marcha de esta estrategia en el Debate de la Ciudad que tuvo lugar el pasado 30 de junio.

Ahora, el primer edil ha explicado en qué consiste exactamente el proyecto en una rueda de prensa en la que también han estado presentes el delegado de Urbanismo y los gerentes de Urbanismo y Emvisesa.

El primer paso ha sido elaborar un mapa de oportunidades. En concreto, el Consistorio ha cifrado en 21 las opciones viables. De todas estas, 10 serán actuaciones 360º. Es decir, que incluyen vivienda, aparcamiento, equipamientos y locales comerciales.

Entre las medidas que comprende el proyecto se encuentran el desbloqueo y rehabilitación de edificios municipales y de solares que estén en desuso y la dotación de incentivos y bonificaciones. Y es que el Consistorio quiere que los propietarios apuesten por el alquiler de larga duración en lugar del vacacional.

La llegada de las 1.030 VPO que sumarían alrededor de 3.500 nuevos vecinos, aumentando el censo de estas zonas en alrededor de un 5%.

El incremento del número de viviendas se pondrá en marcha a través de dos vías. En algunos casos se harán mediante colaboración público-privada y en otros formarán parte de los residenciales impulsados por Emvisesa.

No obstante, todos los inmuebles formarán parte del parque de viviendas de la empresa municipal, por lo que, para optar a una de ellas, será necesario seguir el mismo procedimiento que para cualquier otra promoción.

Precio y características

En lo que respecta a los precios de las rentas, estos dependerán de la ley estatal. En la actualidad, el coste del metro cuadrado para este tipo de inmuebles oscila entre los ocho y nueve euros, dependiendo de las características.

Emvisesa impulsará la construcción de viviendas adaptadas a las diferentes necesidades familiares, por lo que habrá una amplia variedad de tipologías en cuanto al número de estancias.

El proyecto también busca dotar de servicios a los vecinos del Casco Histórico y de Triana. Por ello, se habilitarán 14.000 metros cuadrados para equipaciones y dotaciones.

Además, el Ayuntamiento impulsará medidas de apoyo al pequeño comercio como bonificaciones en licencia de actividad, bonificaciones en tasas municipales y ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas.

Tal y como ha indicado el alcalde, se trata de un instrumento transversal en el que participan diferentes instituciones. En concreto, trabajarán de la mano la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa, la Dirección General de Patrimonio, los distritos y la Agencia Tributaria.

Primeras promociones

El plan estará de dotado de una inversión de más de 300 millones de euros provenientes de fondos municipales autonómicos, estatales, europeos y privados.

Sevilla Centro Vivo tiene prevista una duración de cuatro años.

Según ha explicado Sanz, se espera que a finales de este 2026 ya se hayan sacado a licitación las dos primeras promociones: la rehabilitación del edificio de la calle Pajarito número 21 y Nuestro Padre Jesús Nazareno número 3.

El primero albergará 20 viviendas y el segundo 40.

En lo que respecta a la promoción más ambiciosa, esta es la de la calle Campamento de San Bernardo. En esta vía se pretende levantar 235 VPO.