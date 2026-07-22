Adif impulsa la capacidad de la estación de Santa Justa con la ampliación de cinco vías de estacionamiento

Un tren de alta velocidad, estacionado en la estación de Santa Justa. María José López Europa Press

En apenas 15 días el Ministerio de Transportes ha anunciado avances en dos nuevos proyectos para la estación de Santa Justa.

Este mismo miércoles, a través de Adif Alta Velocidad, el Ministerio de Óscar Puente ha licitado por 2,1 millones de euros un contrato para ampliar la capacidad de cinco vías de estacionamiento y maniobras de la estación de Sevilla Santa Justa.

En paralelo, se ejecutará una nueva nave destinada al estacionamiento de los vehículos de mantenimiento.

El objetivo es dar respuesta al incremento de tráficos de trenes de alta velocidad desde la liberalización del servicio.

Esta actuación contempla la ejecución de los trabajos necesarios para la adaptación y renovación de estas vías, optimizando las instalaciones para mejorar las maniobras y estacionamientos de las unidades comerciales de alta velocidad dentro de la estación, ha informado el Gobierno en un comunicado.

El pasado 8 de julio, el Gobierno de España dio el primer paso para el nuevo proyecto de conexión ferroviaria entre la estación ferroviaria de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo.

En concreto, aprobó de forma provisional el estudio informativo que fija el trazado escogido para someterlo a información pública. El mismo permitirá realizar el recorrido en 11 minutos con una parada intermedia en Alcosa por un importe cercano a los 300 millones de euros.

En el comunicado enviado este miércoles, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible precisa que mantiene su compromiso con el ferrocarril en Andalucía.

Justo el día en el que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a quejarse de la falta de inversión por parte del Gobierno de España en Sevilla.