Diez nuevos autobuses se incorporan a la flota de Tussam tras una inversión de 4,5 M€

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación de los nuevos autobuses. Ayuntamiento de Sevilla.

La flota de Tussam acaba de sumar diez nuevos vehículos gracias a una inversión de 4,5 millones de euros.

Una incorporación que, tal y como defiende el Ayuntamiento, sirve para "incrementar la capacidad del servicio, mejorar la accesibilidad, aumentar el confort de los viajeros y responder al crecimiento continuado de la demanda del transporte público en la ciudad".

Los nuevos autobuses son articulados MAN de 18,73 metros, propulsados mediante tecnología híbrida de Gas Natural Comprimido (GNC) y cumplen la normativa medioambiental Euro VI E, la más exigente de la Unión Europea.

En lo que respecta a la capacidad, cada uno de los nuevos vehículos dispone de 40 plazas sentadas y otras 135 de pie. Además, cuentan con dos espacios reservados para usuarios de movilidad reducida.

Para facilitar el acceso a los vehículos de estas personas, los mismos tienen piso bajo continuo en toda su longitud, tres puertas completamente accesibles, rampa y sistema de inclinación lateral para facilitar el acceso desde la acera.

Asimismo, cada unidad dispone de sistemas de climatización independiente para viajeros y conductor, cortinas de aire frío en las puertas, iluminación LED, cámaras de visión trasera y cristales tintados que mejoran el confort térmico y la eficiencia energética.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha señalado que "cada nuevo autobús que incorporamos es una mejora directa para miles de sevillanos".

"No hablamos únicamente de renovar vehículos; hablamos de ofrecer un transporte público con más capacidad, más comodidad, mayor accesibilidad y mejores prestaciones para quienes utilizan TUSSAM cada día", ha defendido el primer edil.

"Momento histórico de crecimiento"

Sanz ha recordado el "momento de crecimiento histórico de Tussam".

En concreto, ha subrayado que "entre enero y junio de 2026 la empresa municipal ha transportado 48,5 millones de viajeros, casi 500.000 usuarios más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone el mejor primer semestre registrado en los últimos 22 años".

El incremento de la flota de Tussam forma parte del Plan de Renovación de la Flota impulsado por el equipo de gobierno de Sanz desde 2023 para modernizar el servicio y consolidar a TUSSAM como uno de los principales ejes de la movilidad sostenible de Sevilla.

Dicho programa de inversión culminará el próximo 2027 alcanzando la suma total de 172 nuevos autobuses, con una inversión en estos cuatro años superior a 52 millones de euros.

Según el alcalde, esta actuación habría supuesto la renovación de "prácticamente un tercio de la flota y reducido la antigüedad media de los vehículos desde once años que tenían cuando llegamos al gobierno hasta siete".

Sanz ha recordado además que este proceso de modernización de la flota se completa con otras actuaciones impulsadas durante el presente mandato, como la próxima electrificación de las cocheras de la Avenida de Andalucía, mediante una inversión de 6,1 millones de euros para dotarlas de una red de 20 MW que permita abastecer los vehículos eléctricos.

También se incluye la renovación integral de las marquesinas de la red de TUSSAM hasta 2034 y la puesta en marcha de nuevas líneas que amplían la cobertura del transporte público en distintos barrios de la ciudad.