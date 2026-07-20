Un preso del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla incendia su habitación durante la final del Mundial

Los trabajadores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla tuvieron que apagar la pasada noche, durante la celebración de la final del Mundial de fútbol, las llamas que un interno había provocado en su habitación.

Según ha informado el sindicato Acaip-UGT, tanto los funcionarios del turno saliente como el del entrante sofocaron el fuego. Posteriormente, el recluso fue trasladado a una celda de seguridad con videovigilancia.

Allí, el interno se autolesionó con fragmentos de metacritato y arrancó parte de las cámaras, teniendo que ser intervenido por el personal sanitario.

El sindicato Acaip-UGT ha vinculado este altercado con "la falta de personal en el centro" y ha reclamado medidas para reforzar la seguridad y la atención a los reos.

A su vez, reclaman el traslado del interno implicado, puesto que consideran que la reiteración de los incidentes protagonizados por este supone un "elevado riesgo".

En paralelo, en el resto del módulo de agudos -aquel que está dirigido a los reclusos que sufren graves crisis o que están siendo evaluados para su convivencia- ha sufrido momentos de tensión fruto de los gritos, insultos y alteraciones del orden dirigidas contra los funcionarios y la jefa de servicios.

Por esta razón, el sindicato ha felicitado a la plantilla por la intervención realizada. Asimismo, el organismo ha vuelto a denunciar "la grave y crónica falta de personal" que padece el Hospital.

Entre las peticiones del organismo se encuentra también la reanudación del proyecto del Centro Penitenciario de Siete Aguas y una reestructuración de las plantillas para adaptar los recursos humanos a las necesidades actuales de los hospitales psiquiátricos penitenciarios.

Cabe recordar que hace tan solo una semana, uno de los presos del psiquiátrico mató a sus dos compañeros de celda.

El presunto responsable de estos hechos era un joven de 26 años y origen gambiano. Según pudo saber este periódico, el interno había perdido a su hija de nueve años hace alrededor de un mes y que había experimentado un cambio en su comportamiento.

El hombre golpeó a uno de sus compañeros en la cabeza, provocándole la muerte, y al otro lo ató a la cama mientras dormía y lo asfixió con una riñonera.