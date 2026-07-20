El Cerro del Águila ya es (casi) tan caro como Los Remedios: el precio medio de una habitación se diferencia solo en 25€

El inicio -y el transcurrir- del verano para los estudiantes en Sevilla se caracteriza por una cuestión: la búsqueda prácticamente maratoniana de una habitación de cara al próximo curso.

En su afán por no hacer demasiada mella en la economía familiar, los jóvenes buscan la opción más rentable que haya en el mercado.

Y es aquí donde -hasta el momento- tomaba fuerza zonas como El Cerro del Águila. Pero esto ya ha cambiado. Ahora, este humilde barrio de la urbe es (casi) tan caro como Los Remedios. Así lo demuestra uno de los últimos informes de la agencia Live4Life.

Según indica este documento, el precio medio del alquiler por una habitación para estudiantes en el primer barrio es de 400 euros, mientras que en el segundo se sitúa en 425 euros.

Una diferencia de sólo 25 euros que llama la atención si se tiene en cuenta las características de cada zona.

En el caso de El Cerro, este se caracteriza por ser un barrio humilde de la ciudad. A casi media hora a pie de la zona de las facultades y entorno a una hora del centro de la ciudad.

Además, la renta per cápita según los últimos datos disponibles del INE, correspondiente al ejercicio de 2023, en este área de la hispalense es de menos de 10.000 euros anuales.

En lo que se refiere al barrio de Los Remedios, este despunta por ser una de las zonas donde hay mayor nivel adquisitivo de toda la capital andaluza. Algo más de 21.420 al año según el citado portal estadístico.

A ello hay que sumarle su buena conexión con el metro de Sevilla a través de las paradas de El parque de los príncipes y Plaza de Cuba y que, aunque está a la misma distancia a pie que El Cerro de la zona de las facultades, se ubica únicamente a unos 15 minutos a pie del Casco Histórico.

No obstante, estas diferencias no han impedido que los precios -poco a poco- se hayan ido igualando. Y no solo con los dos barrios citados, sino en la mayoría de zonas de Sevilla.

Mayor subida que en Madrid

Según el informe de la agencia inmobiliaria, el precio medio por una habitación ya supera los 400 euros. Se sitúa, concretamente, en 438 euros mensuales.

Esto después de que únicamente durante el año anterior, el coste se encareciera un 17%. Pero la subida es mucho más llamativa si se echa la vista atrás: un 46% en los últimos tres años.

Cabe destacar que, el encarecimiento en la ciudad andaluza ha sido incluso mayor que en Madrid.

Los datos de la compañía muestran que en dicha ciudad los precios se han encarecido aún 17,4% en los últimos dos años y un 4,8% en 2025.

Sin embargo, a pesar de esto, los costes siguen siendo superiores a los de Sevilla, teniendo que desembolsar unos 587 de media.

Según indica la compañía, especializada en el alquiler de habitaciones para jóvenes y estudiantes, el importe medio de una de ellas en la capital andaluza en 2023 era de 300. Una cifra que, desafortunadamente, ya queda lejos de la realidad.

Precio por barrios

El incremento ha sido progresivo: 330 euros en 2024 y 375 en 2025, llegando a los 438 en este último periodo.

En paralelo, Sevilla destaca por registrar un importe que supera, aunque por un estrecho margen, la media nacional, fijada en 430 euros.

Si hablamos del precio por barrios, el más caro es El Porvenir. En esta zona encabeza la lista con un coste medio por dormitorio de 430.

A este le siguen Los Remedios y Santa Justa con 425 y 415 euros, respectivamente, y la Macarena, en la que hay que desembolsar sobre unos 410.

Según Alberto Añaños, CEO de la compañía, la principal causa de este fenómeno es la "escasa oferta y alta demanda".

Y es que, en muchas ocasiones, los propietarios prefieren arrendar sus inmuebles a trabajadores o familias. Sin embargo, Añaños destaca la "fiabilidad" del sector de los estudiantes puesto que en él "no se suelen producir impagos".

¿El motivo de esto? Los universitarios "suelen tener a sus padres como respaldo". Asimismo, el problema de la okupación tiende a quedarse fuera. "El estudiante vive año a año y, una vez acaba el curso, se vuelve a su residencia familiar".