El campus de Sevilla de Loyola formará a los creativos que transformarán las marcas del futuro

El Máster Universitario en Creatividad Publicitaria cuenta con Lucía Angulo, CEO de McCann Worldgroup y McCann España, como directora, y un claustro formado por profesionales de referencia en agencias, consultoras y compañías del sector.

Alumnos del máster en Creatividad Publicitaria. Universidad Loyola

La Universidad Loyola incorpora a su oferta académica el nuevo Máster Universitario en Creatividad Publicitaria, un postgrado oficial que comenzará a impartirse a partir del próximo mes de septiembre en el campus de Sevilla. El programa nace con el objetivo de formar a una nueva generación de perfiles creativos capaces de responder a las necesidades actuales de la publicidad, la comunicación, el branding y los nuevos entornos digitales.

El principal valor diferencial del máster está en su conexión directa con la industria. El programa ha sido diseñado junto a profesionales y empresas de referencia del sector, con una orientación eminentemente práctica y un claustro integrado por perfiles que trabajan actualmente en agencias creativas, consultoras, departamentos de estrategia, social media, branded content y comunicación de marca.

Un claustro que sobresale

Al frente del máster estará Lucía Angulo Pascual, CEO de McCann Worldgroup y McCann España, una de las profesionales más reconocidas del panorama publicitario nacional. Con más de 25 años de trayectoria en publicidad, marketing, contenidos y comunicación, Angulo ha trabajado para marcas como IKEA, L’Oréal, MAPFRE, Iberia, Mahou San Miguel, Google, Carrefour, Heineken, The Coca-Cola Company o Henkel, entre otras.

Su incorporación como directora del programa refuerza la apuesta de Loyola por unaformación conectada con la realidad profesional del sector.Su trayectoria, desarrollada en compañías como Canal+, Shackleton, Accenture Song y McCann, aporta al máster una visión amplia de la evolución de la creatividad, las marcas y los nuevos modelos de comunicación.

“Me hace muchísima ilusión formar parte de este Máster de Creatividad Publicitaria de la Universidad Loyola. Creo firmemente que la creatividad es una energía que transforma el mundo, y este máster es una invitación a mirar el futuro con curiosidad, valentía y propósito. Acompañar a los jóvenes que comienzan su camino en esta industria es una responsabilidad y, sobre todo, una enorme fuente de inspiración”, afirma Lucía Angulo.

Junto a ella, el claustro reúne a profesionales de primer nivel como Tania Riera, directora creativa ejecutiva enErnest; Juan Silva López, Chief Creative Officer en Accenture Song; Lucía Presencio, Senior Social Creative en SAMY; Adrián Mediavilla, cofundador de (Granpaso) Strategy Company; Rafa Fortis, director creativo en The Atomic Garden; Carmelo Rodríguez y Willy Lomana, directores creativos y cofundadores de CyW; y Elisa Vergara, Social Strategist & Head of MeMe.

Esta composición del claustro responde a uno de los objetivos centrales del programa: que el alumnado aprenda creatividad publicitaria desde dentro de la industria. No se trata únicamente de estudiar campañas o analizar tendencias, sino de trabajar con profesionales que toman decisiones creativas en proyectos reales y que conocen de primera mano qué exige hoy el mercado a un perfil creativo.

Alumnos en el campus de Universidad Loyola. Universidad Loyola

Práctica real desde el primer día

El máster combina proyectos reales, concursos, prácticas en agencias y un Trabajo Fin de Máster orientado a la creación de un portfolio profesional. La metodología busca acercar el aula al funcionamiento de una auténtica school-agency, donde el alumnado no solo aprende contenidos, sino que produce, presenta, recibe feedback y mejora sus propuestas a lo largo del proceso.

El lanzamiento de este nuevo máster refuerza la oferta de postgrado de la Universidad Loyola en Sevilla y su apuesta por programas especializados, conectados con sectores profesionales en transformación y diseñados en colaboración con empresas y expertos en activo.

El proceso de admisión para los másteres de la Universidad Loyola sigue abierto y las pruebas de admisión se celebrarán hasta septiembre. Más información en uloyola.es.