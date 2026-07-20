Aena subasta una avioneta abandonada en el Aeropuerto de Sevilla por un precio de salida de 10€

Imagen de dos avionetas en el Aeropuerto de San Pablo. Joaquin Corchero / Europa Press

Solo diez euros. Este es el precio de salida de una avioneta abandonada en el Aeropuerto de Sevilla en una subasta.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha comenzado este lunes la subasta pública de esta aeronave, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha informado la agencia de noticias Europa Press, la avioneta está en situación de declaración de presunción legal de abandono y es de tipo Piper PA-23 151/160 Apache.

Quienes quieran pujar por la oferta deberán seguir los pasos y cumplir con los requisitos que vienen específicos en el Pliego de Condiciones que se puede solicitar a través del correo electrónico svq.economico.compras@aena.es.

No obstante, en lo que se refiere al plazo para la presentación de las ofertas, este vendrá determinado una vez que se licite la subasta. La misma tendrá lugar en el aeródromo sevillano y su fecha será comunicada a los ofertantes una vez que haya finalizado el plazo de presentación.

El Piper PA-23, conocido como Apache y posteriormente Aztec, es un avión bimotor monoplano.

Fue la primera aeronave de dos motores construida por la compañía estadounidense Piper Aircraft y el primer vuelo del prototipo fue el 2 de marzo de 1952.