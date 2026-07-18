José Luis Sanz arranca la carrera a la reelección como alcalde con la vivienda como logro: "Sevilla era una ciudad paralizada"

Sanz junto a Feijóo y el resto de candidatos del PP en las capitales andaluzas Ayuntamiento de Sevilla

Después de ocho años de gobierno socialista, Sevilla “era una ciudad totalmente abandonada, bloqueada y paralizada”. Así lo cree José Luis Sanz, alcalde de una ciudad que, asegura, muestra ahora una cara más dinámica.

Sanz repetirá como candidato a la Alcaldía de la capital andaluza en las municipales de 2027 después de ser designado por el Comité Electoral Nacional del PP y posar junto a Alberto Núñez Feijóo y el resto de candidatos a las capitales de provincia este fin de semana en Santiago de Compostela.

El alcalde tomó el bastón de mando el 17 de junio de 2023 y en estos tres años de gobierno destaca el impulso a la construcción de vivienda, hasta el punto de convertir Sevilla en "la capital andaluza de la vivienda protegida".

Sanz ha comenzado su intervención en Santiago invitando a la audiencia a visitar la ciudad para que conozcan “la Sevilla dinámica de hoy”. A renglón seguido, ha esgrimido las más de 7.000 VPO puestas en marcha durante su mandato frente a las 83 de los ocho años de gobierno socialista.

“Sevilla está en marcha, Sevilla avanza”, ha declarado, pese al déficit de inversión desde el Gobierno central. "Sevilla es hoy una ciudad que avanza, que ha recuperado el tiempo perdido y que vuelve a tener un horizonte de oportunidades donde antes solo había bloqueos".

Las elecciones municipales serán en mayo de 2027 y el PP confía en retener la capital andaluza. En 2023, Sanz obtuvo 132.745 votos frente a los 110.242 del PSOE. Logró sumar 6 escaños más respecto a 2019.

"En estos 3 años hemos demostrado que Sevilla puede funcionar mejor, pero aún nos queda mucho por delante", mantiene, así como su intención de "seguir construyéndolo junto a todos los sevillanos" desde la Alcaldía.