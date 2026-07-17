Sevilla baraja cambiar la tasa de eventos tras recaudar solo 171.000€ en seis meses: las hermandades seguirán exentas

El Ayuntamiento de Sevilla está estudiando modificar la tasa de eventos aprobada el pasado 2025. Eso sí, sobre la mesa no está incluir a las hermandades en esta obligación.

Así lo indicó el pasado miércoles en una rueda de prensa el delegado de Hacienda del Consistorio hispalense, Juan Bueno, en la que anunció que el equipo municipal elaboraría un plan para mejorar la gestión del dinero público después de que el informe de la Intervención indicara carencias en el sistema.

Durante su comparecencia, Bueno declaró que el Gobierno municipal estaba barajando cambiar dicha tasa. Y es que, desde que entró en vigor el 1 de enero de 2026 hasta el 12 de junio del mismo año -los últimos datos disponibles- Sevilla únicamente ha recaudado 171.000 euros.

"Todo el que haga un gran evento en la ciudad debe contribuir", defendió el edil.

Sin embargo, por ahora no se sabe cuál es la modificación que el equipo del 'popular' José Luis Sanz quiere hacer. Si será subir las tarifas o incluir otras citas entre las sujetas al pago.

El alcalde de la ciudad impuso esta tasa a aquellos grandes eventos que se organizaran en la urbe sin contar a las extraordinarias celebradas por las hermandades ni los actos benéficos o sin ánimo de lucro.

Entre los afectados están los conciertos, las carreras deportivas, los partidos de fútbol o las manifestaciones.

En lo que respecta a las cuantías, estas varían en función del número de asistentes o participantes que congreguen: van desde los 200 euros para eventos con menos de 300 personas hasta los 16.000 euros para aquellos que superan los 60.000 asistentes.

El objetivo de esta medida era que todas las entidades que organizaran actos multitudinarios en Sevilla asumieran parte del coste que estos generan para las arcas municipales.

Es decir, para algunos de estos eventos, el Consistorio debe poner en marcha un operativo especial de limpieza, transporte y seguridad.

Además, el Ayuntamiento se ve obligado a hacer frente a productividades. O lo que es lo mismo, hay que pagar las horas extras.

El abono de estas últimas es uno de los puntos que más cola trae. Y no hace falta más que echar la vista atrás. A la Navidad concretamente.

Los días previos al inicio de las fiestas navideñas de 2025 estuvieron marcados por la polémica del Plan de Navidad.

La cantidad de eventos que tuvieron lugar durante el primer semestre hicieron que el Ayuntamiento llegara al "tope legal" de productividades que se les puede pagar a la Policía Local.

De este modo, el Gobierno 'popular' se vio obligado a reestructurar el Plan de Navidad -que disponía de un presupuesto de 4,6 millones de euros y que no contentó ni los agentes ni a la oposición- para hacer frente a los pagos de Policía Local durante las fiestas.

La polémica acarreó la activación de un plan de emergencia que obligaba a los policías a trabajar y finalmente se zanjó con el visto bueno del Pleno municipal al operativo inicial.

Ahora, la incógnita es si ese escenario puede volver a repetirse.

Durante su comparecencia, el delegado de Hacienda aseguró que este año la ciudad está acogiendo "un número similar" de grandes eventos al del ejercicio anterior.

Si el volumen de actividad vuelve a generar un elevado coste en horas extraordinarias para la Policía Local y otros servicios municipales, el debate sobre la suficiencia de la tasa y la necesidad de modificarla volverá a estar sobre la mesa.