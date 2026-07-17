La Policía Local de Sevilla suma 28 agentes más: ya se han incorporado 46 desde que comenzó el año

Hasta 28 nuevos agentes se han incorporado la plantilla de la Policía Local de Sevilla.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha presidido la mañana de este viernes la toma de posesión de los nuevos efectivos en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla.

Se trata de 28 nuevas plazas que se suman a los 18 policías que se sumaron en el pasado mes de febrero, las 12 plazas de agentes de movilidad que ya tomaron posesión a principios de 2025, los 53 agentes que tomaron posesión en septiembre de 2025 y los que continúan con su formación y que tomarán posesión de su plaza antes de que finalice el año.

El primer edil ha explicado que "para este gobierno es una prioridad dotar a la plantilla de la Policía Local de más personal pero no solo eso, se trabaja también para mejorar sus condiciones y su dotación".

Sanz ha incidido en que "Actualmente se está ultimando la normativa, la RPT y la VPT ya que la actual está obsoleta y no se ajusta a las necesidades de la ciudad aunque ya hemos puesto en marcha unidades tan importantes como los Agentes Tutores y el GAR. Además, están en ejecución los trabajos de mejora en el edificio de la Jefatura de Policía Local y se han anunciado los cambios de la comisaría de Triana/ Los Remedios a Altadis y de la Macarena al Hogar Virgen de Los Reyes".

Inversión de 13 millones de euros

El Gobierno municipal ha hecho una inversión de 13 millones de euros "para la renovación de los vehículos policiales, en total 149 vehículos entre coches y furgones, 21 más de los que había hasta ahora más respetuosos con el medio ambiente y mejor equipados para poder prestar servicio ya que están diseñados pensando en las necesidades de los agentes en la calle".

"Entre otras mejoras todos llevan instalados desfibriladores, una mejora considerable teniendo en cuenta que en muchas emergencias son ellos los primeros en llegar", ha defendido el alcalde.

José Luis Sanz ha insistido en que "en total entre 2025, 2026 y 2027 se prevé la incorporación de 220 nuevos policías. Hemos hecho una apuesta histórica por la seguridad con una macroconvocatoria que conseguirá agilizar los procesos para tener a los policías cuanto antes en la calle".