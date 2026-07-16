Vox quiere que los vecinos de las Tres Mil Viviendas den su 'ok' a la nueva mezquita proyectada en el barrio

Continúa el 'lío' entre PP y Vox a raíz del proyecto -privado- que contemplaba la construcción de un centro sociocultural islámico, que comprende una mezquita, en el Polígono Sur.

Aunque la iniciativa lleva en el aire alrededor de dos décadas, no fue hasta la semana pasada cuando tomó fuerza y, casi en tiempo récord, provocó la indignación de la formación de Abascal.

Tanto es así que su líder en Andalucía y ahora vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, criticó duramente el proyecto tras la reunión de portavoces del Parlamento andaluz.

"Nos oponemos frontalmente", aseguró el parlamentario después de ser cuestionado por el asunto.

Ahora, el grupo de Abascal en el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido llevar al Pleno ordinario celebrado este jueves una pregunta sobre la apertura de un proceso de participación ciudadana. Es decir, que los sevillanos puedan decidir al respecto.

Según explican fuentes de la formación ultra a este medio, el objetivo es que el alcalde explique "cómo pretende articular el Ayuntamiento dicho proceso, qué garantías ofrecerá y de qué forma se incorporará la opinión de los vecinos".

Alcalde de Sevilla

Esto ya lo exigieron la semana pasada, cuando el concejal y portavoz de Vox en el Consistorio, Gonzalo García de Polavieja presentó un escrito en el que se pedía que una redefinición del proyecto.

Tras esto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, defendió que "las ideologías no están por encima de la legalidad, la legalidad hay que cumplirla siempre".

Además, aseguró que "se ha seguido el trámite normal dentro de lo que es una licencia" y que este nuevo intento de mezquita -el primero fue el fallido en Los Bermejales- es responsabilidad de un promotor privado "que ha comprado un suelo privado para hacer un proyecto siguiendo los requisitos legales".

"De modo que la Gerencia de Urbanismo tiene que seguir el mismo trámite legal", puntualizó Sanz.

Sin embargo, el punto relativo a la licencia de obra que se iba a tratar en la Comisión de Urbanismo desapareció del orden del día tras la presentación del citado documento.

Este parón supone que, hasta el momento, no se van a poder dar más pasos administrativos y que, por tanto, el proyecto queda paralizado a la espera de que se salden las peticiones que los de Abascal han puesto sobre el tablero.

Fuentes del grupo Vox en el Ayuntamiento subrayan a este medio la situación del Polígono Sur, un barrio que al que "le faltan todo tipo de servicios", argumento que utilizan -además de su rechazo a la "islamización de los barrios"- para bloquear el proyecto de la Fundación Mezquita.

No obstante, cabe destacar que se trata de una iniciativa privada prevista en suelo también privado, no público.

Así será la mezquita

En concreto, la construcción de dicho centro cultural supondría una inversión de alrededor de diez millones de euros provenientes de la mencionada entidad.

El complejo contará con una superficie de 400 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar entre 400 y 500 personas.

Su fachada incorporará una celosía de inspiración andalusí y una decoración basada en los paños de sebka de la Giralda, es decir, los característicos paneles arquitectónicos con forma de red de rombos o celosía que decoran el antiguo alminar.

La mezquita, que representará aproximadamente el 20% de la superficie total del conjunto, se ubicará en el interior del recinto y tendrá "forma de triángulo, al igual que el solar donde se asentará".

Así lo ha explicado el vicepresidente del patronato de la fundación promotora, Jalid Nieto, en declaraciones a Europa Press. Además, ha destacado el valor de este emplazamiento y la posibilidad de colaborar, de un modo u otro, con una de las zonas más vulnerables de la ciudad.

El proyecto también contempla la creación de un centro de negocios e inversiones y una oficina de turismo con el propósito de generar una nueva fuente de riqueza para Sevilla y "que pongan en relación los valores de la ciudad con todas las tierras tradicionales del Islam", tal y como recoge el Plan Director.

Según el documento, el principal objetivo del futuro centro cultural islámico será convertirse en un "vibrante centro comunitario y un referente cultural islámico que satisfaga las necesidades espirituales, sociales y educativas de la comunidad musulmana sevillana", proporcionando un espacio destinado al culto, la formación, el aprendizaje y el fomento de la interacción intercultural.