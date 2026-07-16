La familia de Sandra Peña, la Macarena y la Esperanza de Triana: así es la segunda equipación del Betis

El Real Betis acaba de presentar su segunda equipación, un diseño cargado de simbolismo.

Ha sido la familia de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado mes de octubre tras sufrir bullying y aficionada del conjunto hispalense, la protagonista del vídeo en el que se muestra la nueva camiseta.

Además, la prenda está decorada con motivos que representan a dos de las grandes pasiones de Sevilla: la Esperanza de Triana y la Macarena.

El equipo sevillano ha querido homenajear a las dos dolorosas plasmando en la prenda sus respectivos bordados y colores.

Mientras que la parte izquierda corresponde a la Macarena, la derecha simboliza a la Esperanza de Triana.

El vídeo, publicado en las redes sociales del conjunto deportivo, muestra a la madre de Sandra, Zara Villar, en la cocina.

La mujer está escuchando la radio cuando en ella se anuncia el próximo partido del Betis.

Posteriormente, tras cambiar de emisora, suena la voz del cantante Rafa Serna: "Y ahora hablo de esperanza, esa que vive en la calle. La que buscas cuando abrazas un clavo en el que agarrarte para llenarte de vida cuando la vida se parte".

Tras esto, y con la marcha 'Siempre la Esperanza' de fondo, Zara saca de la habitación de su hija, en la que se aprecian fotografías de la joven, la nueva camiseta de Sandra, la segunda equipación del equipo.

Posteriormente, aparecen en la escena el padre y el hermano de la joven. Los tres familiares se abrazan y, luego, ataviados con la equipación del equipo verdiblanco, ponen rumbo al encuentro deportivo.

Por último, el anuncio acaba con el siguiente mensaje: "Sandra Peña, de 14 años, se quitó la vida en octubre de 2025 en Sevilla. Sirva esta pieza como homenaje a su memoria, como apoyo a todos aquellos que están pasando por una situación similar".