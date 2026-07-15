Los serenos de Sevilla se expanden hasta El Cerezo: ya hay 34 barrios con este servicio

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los serenos en El Cerezo. Ayuntamiento de Sevilla.

Los serenos de Sevilla comenzaron su actividad hace más de dos años y ya se han extendido hasta 34 barrios, el último de ellos El Cerezo, en la zona norte de la capital y una de las zonas con más problemas de seguridad en los últimos años.

En concreto, estos agentes cívicos actúan desde el pasado lunes entre la avenida de Sánchez Pizjuán hasta la de San Lázaro.

De esta forma, tal y como ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, "más de 5.000 sevillanos se suman a los ya beneficiados por este servicio de proximidad nocturna".

La incorporación de este servicio a la barriada de El Cerezo toma mayor relevancia si se tienen en cuenta los episodios que han protagonizado la zona en los últimos meses.

Debido a la "inseguridad" en esta parte de la Hispalense provocada por "gorrillas", los vecinos tuvieron que organizar patrullas ciudadanas para "echar" a aquellos que generaban los conflictos.

Los sevillanos denunciaban peleas y altercados violentos debido a la presencia de personas sin hogar en la zona. Además, criticaban la "falta de limpieza" en algunas de sus calles.

Tras esto, el Ayuntamiento de Sevilla intensificó los servicios de limpieza en El Cerezo y la presencia policial. Es más, el nuevo Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Policía Local cometió su primera actuación en dicha barriada.

Ahora, serán los serenos quienes sigan patrullando las inmediaciones durante la noche.

Según el Consistorio, el servicio cuenta ya con 70 serenos y tres coordinadores en activo desplegados en 34 zonas de la ciudad. Se presta todas las noches del año en la franja horaria de 23:00 a 7:00 horas.

Los agentes cívicos desarrollan una labor preventiva y de proximidad que incluye informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, detectar incidencias en el mobiliario urbano y actuar como primer enlace con los servicios de emergencia cuando la situación lo requiere.

Los serenos reciben formación en protocolos de actuación por parte del CECOP y de Protección Civil, así como una preparación específica en prevención de la violencia de género y en lucha contra la LGTBIfobia, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

El servicio de serenos comenzó en diciembre de 2023 como un proyecto piloto. La actividad empezó con 18 agentes y dos coordinadores desplegados en 12 barrios del Casco Histórico.

Posteriormente, en octubre de 2025, tuvo lugar la "primera gran expansión" con 50 agentes y 29 zonas cubiertas de la ciudad gracias a una inversión de 2,6 millones de euros.

En mayo de 2026 se sumaron Las Almenas, Pino Montano, Consolación y San Diego.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha destacado los datos del primer semestre de este año. En concreto, ha habido 3704 acompañamientos, 808 avisos a los servicios de emergencia, 77 objetos perdidos tramitados y más de 900 visitas a comercios para ofrecerles nuestra presencia.

Además, "más de 40 de las contrataciones se han realizado a personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local".