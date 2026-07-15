La multinacional que puso a punto La Cartuja Pickman será una de las encargadas de la limpieza de los colegios

Imagen de los trabajadores de la limpieza protestando en el Pleno del Parlamento andaluz. E.P.

La externalización de la limpieza de los 108 colegios públicos de Sevilla ya es una realidad.

A partir del próximo curso, el adecentamiento de dichos centros correrá a cargo de dos empresas, Team Service y Serveo.

No será la primera vez que esta última entidad opere en la Hispalense.

Ahora, la multinacional, especializada en gestión y mantenimiento, ha sido elegida por el equipo del 'popular' José Luis Sanz para "mejorar" el estado de los colegios, pero en su momento también fue la apuesta de los nuevos dueños de la fábrica de loza La Cartuja Pickman .

Javier Targhetta se decantó por la citada entidad para poner a punto las instalaciones de la emblemática empresa de cara a su reapertura el pasado mes de marzo.

El empresario onubense echó mano de la entidad debido al estado en el que se encontraba la fábrica.

El prolongado -e inesperado- parón de la actividad, que comenzó tras la vacaciones de la plantilla el pasado mes de agosto y se alargó hasta el primer trimestre de este año, provocó que la situación del recinto fuera casi ruinosa.

Finalmente, la bicentenaria fábrica retomó su producción el 6 de abril.

Ahora, Serveo será una de las encargadas de la limpieza de los centros escolares dependientes del Ayuntamiento de Sevilla. En concreto, la multinacional ha sido la adjudicataria del lote 1, mientras que Team Service ha sido la de los lotes 2 y 3.

El pasado martes, el Consistorio hispalense anunció la adjudicación del contrato. El nuevo sistema comenzará el próximo mes de septiembre tal y como estaba previsto y contará con casi 400 trabajadores.

Estos últimos se dividirán en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde.

Entre las principales novedades destaca la realización de tres actuaciones con mayor profundidad en todos y cada uno de los colegios. Estas tendrán lugar al inicio del curso, durante este y al final.

Cada centro educativo dispondrá de una fregadora eléctrica y una sopladora, mientras que los distintos lotes contarán también con hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras.

El contrato incluye asimismo una bolsa de 1.200 horas para actuaciones especiales, tres vehículos con etiqueta Cero Emisiones por lote, una estructura de dirección específica y el mantenimiento de ambientadores-nebulizadores en los aseos.

Además, el nuevo sistema incorporará una plataforma digital que permitirá realizar un seguimiento diario de los trabajos ejecutados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada uno de los centros educativos.

Polémica por la medida

La medida trajo cola desde su anuncio.

A pesar de que el primer edil, José Luis Sanz, ha defendido en todo momento que se trata de una propuesta que tiene como objetivo "mejorar el estado" de los colegios y "las condiciones de los trabajadores", los empleados protestaron tras conocerla.

Los trabajadores acamparon en pleno centro de Sevilla, se encerraron en el ayuntamiento e incluso protagonizaron un escrache contra la delegada de Educación, Blanca Gastalver, y el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores.

Según los peones municipales, la externalización del servicio iba a acarrear la "desaparición de puestos de trabajo", algo que desde el Gobierno municipal se ha negado en todo momento.

El alcalde hispalense afirmó que, aparte de que "no se iba a perder" ningún empleo, se iba a incrementar el número de plazas.