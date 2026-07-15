Fallece una anciana en Sevilla por un golpe de calor tras diez días hospitalizada: es la sexta muerte del verano en Andalucía

Una mujer durante una ola de calor. Rocío Ruz / Europa Press

El calor ya se ha cobrado a seis víctimas mortales en Andalucía desde que se activó el programa ante las altas temperaturas el pasado 15 de mayo, cinco de ellas en Sevilla.

La última ha sido una mujer de 81 años que ha fallecido este miércoles después de estar ingresada una semana en el Hospital Macarena tras una elevada exposición al sol el pasado 7 de julio.

Según ha indicado la Consejería de Emergencia, Presidencia y Salud de la Junta de Andalucía, la fallecida presentaba antecedentes personales considerados factores de especial riesgo y que están contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

La muerte de la anciana se produce tan solo cuatro días después del último fallecimiento en la comunidad.

Un hombre de 55 años perdió la vida después de estar 10 días hospitalizado en el mismo centro hospitalario como consecuencia de una alta exposición solar en el municipio sevillano de Cantillana, donde vivía, el pasado 1 de julio.

Tal y como ha informado el departamento autonómico, desde el inicio de la temporada, se tiene constancia de 1.268 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 872 se atendieron en atención primaria y 396 en atención hospitalaria.

Además, se han contabilizado 18 casos de golpes de calor en la comunidad que requirieron ingreso hospitalario. En la actualidad, siete permanecen ingresados y seis han fallecido.

De estos últimos, cinco corresponden a la provincia de Sevilla, tres mujeres y dos hombres de entre 48 y 81 años, y uno a la provincia de Almería, un hombre de 68 años.

Las autoridades ponen especial foco en las poblaciones diana. Estas son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

También pertenecen a este grupo los menores de cuatro años y lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

La Consejería hace también hincapié en aquellas personas que viven solas, sin hogar o que trabajan o practican deportes de gran intensidad durante las horas centrales del día.

Para afrontar las altas temperaturas, Sanidad recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras, etc.

A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de seis meses.