El Ayuntamiento de Sevilla elaborará un plan para el control financiero tras el informe de la Intervención

Imagen del delegado de Hacienda, Juan Bueno, durante la rueda de prensa. Ayuntamiento de Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla elaborará un plan para el control financiero después del último informe de la Intervención General correspondiente al ejercicio de 2025.

En él, el organismo encargado de controlar la gestión del dinero público del Consistorio ha subrayado una serie de puntos que el Gobierno municipal debe mejorar.

En concreto, ha subrayado las subvenciones no justificadas, la planificación y la continuaciónde determinados trabajos pese a la finalización de los contratos con las empresas.

Por este motivo, el delegado de Hacienda del Consistorio y portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, ha informado durante una rueda de prensa de que el Ayuntamiento trabaja desde ya en la elaboración de un plan para mejorar la situación.

Este tendrá cuatro ejes: la coordinación de plazos presupuestarios, la gestión de fondos externos, la ejecución de auditorías y la modernización de los sistemas de información.

Subvenciones

El nuevo sistema llega después del último informe de la Intervención. Y es que si bien el documento no determina una mala situación económica-financiera, sí señala una serie de carencias en la gestión del dinero de público.

En lo que respecta a la falta de justificación de las subvenciones dadas por el Gobierno hispalense, sostiene que en 2025 se dieron más de 51 millones de euros de los que el 70% (35 millones) no se han justificado todavía.

A esto habría que sumarle que casi el 25% de las mismas ya están fuera del plazo para presentar la justificación.

Según ha explicado este miércoles el responsable de Hacienda, para acatar esta problemática "se hará un refuerzo de los procedimientos", puesto que algunas de las faltas se deben a los procesos administrativos.

Contratos

El informe del organismo habla también de los trabajos que realizan las empresas contratadas por el Ayuntamiento y que, una vez finalizado el contrato, se siguen haciendo mientras que se elabora uno nuevo.

Esta actividad supone que, posteriormente, el Consistorio deba realizar un reconocimiento extrajudicial mediante el que se paguen dichas labores. Este último es un procedimiento excepcional pero que, tal y como señala la Intervención, se hace más de lo previsto.

En paralelo, el portavoz ha indicado que durante el ejercicio de 2025, el Ayuntamiento tramitó 28.454 expedientes, de los que la Intervención hizo "observaciones en 169, lo que supone tan solo un 0,65%".

Además, Juan Bueno ha indicado que, en materia de gasto de personal, se hicieron 31 reparos, que, "aunque no deberían de darse, no son ilegales".

No obstante, ha admitido que sí se registró la apertura de un expediente debido al pago de las horas extras de los policías locales y bomberos.

Situación de los trabajadores

Por otro lado, ha asegurado que el equipo de gobierno está trabajando para mejorar la situación de los trabajadores del organismo financiero, otro de los puntos que critica el informe.

En este sentido, el delegado ha señalado que desde julio de 2023 "se empezaron a tomar medidas" para adaptarse a la Ley de Grandes Ciudades.

Asimismo, ha recordado que "la pasada Junta de Gobierno Local se aprobó el nombramiento del Viceinterventor, Vicetesorero de Fondos y Responsable de la Contabilidad Municipal".

Dichos puestos servirían para "fortalecer los mecanismos de control interno logrando una administración local mucho más ágil y eficaz".