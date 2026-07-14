Insólita barrera en la entrada de Huelva: dos coches abandonados bloquearon el acceso esta madrugada

Dos coches abandonados, en medio de la calzada, con otro intentando circular. E.E E.E

La entrada a Huelva capital fue escenario durante la madrugada de este martes de una imagen que sorprendió a los conductores que trataban de acceder a la capital.

Dos vehículos de grandes dimensiones, uno blanco y otro negro, aparecieron abandonados en mitad de la Avenida Costa de la Luz, bloqueando la calzada y dificultando seriamente la circulación.

Los coches, totalmente inmovilizados, se convertían en una auténtica barrera para los vehículos que accedían a la capital onubense desde municipios como Punta Umbría, El Portil o Aljaraque.

Tan solo quedaba un pequeño hueco al lado de los dos vehículos abandonados, lo que dificultaba enormemente el acceso, provocó importantes retenciones, así como la necesidad de los conductores de hacer maniobras para evitar chocar con los coches que habían quedado allí.

La presencia de los coches llamó la atención de quienes circulaban por la zona, al tratarse de dos turismos de gran tamaño situados en mitad de la vía.

Esto llamó la atención tanto de aquellos que trataban de circular, como de los ciudadanos que caminaban por la calle a altas horas de la madrugada.

Por el momento, la Guardia Civil no ha podido confirmar qué hacían estos vehículos en la zona, limitándose a señalar que se ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer las causas de que aparecieran estos dos vehículos abandonados en la calzada.