Un fallecido en un accidente de tráfico en el aeropuerto de Sevilla: se salió de la vía y se chocó contra una farola

Una persona ha fallecido este martes tras salirse con su coche de la carretera y chocar contra una farola a la salida del Aeropuerto de Sevilla.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 11:30 horas de este martes ha recibido un aviso que informaba de que un vehículo se había salido de la calzada en el kilómetro 532 de la A-4 y había colisionado contra una farola.

De esta forma, la sala coordinadora ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Cecop y a Mantenimiento de Carreteras.

Finalmente, fuentes sanitarias han confirmado que el incidente se ha saldado con un fallecido, si bien no han trascendido más datos acerca de esta persona.