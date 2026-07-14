Un tercio de los conductores de Sevilla que se sometieron a un test de drogas dieron positivo en la campaña de verano de 2025

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil, Guardia Civil. EP.

Casi un 33% de los conductores que se sometieron a un control de drogas en Sevilla durante la última campaña especial de verano impulsada por la Dirección General de Tráfico dieron positivo en drogas.

Así lo ha indicado este martes el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, durante la presentación del operativo especial, un sistema por el que se están intensificando los tests en carretera.

El acto ha contado con la asistencia, además, de la jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez; y representantes de Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym) han presentado en Dos Hermanas esta acción de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Sin embargo, cabe destacar que, en cuanto al consumo de drogas, los datos disponibles son mediatizados.

Es decir, los agentes realizan este tipo de pruebas a aquellos conductores que presentan síntomas compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes, por lo que se incrementan las posibilidades.

En lo que respecta a la ingesta de alcohol, los datos de la edición anterior revelaron que casi una de cada diez personas se pusieron al volante tras haber bebido, superando la tasa permitida.

El balance total se traduce en que 104 conductores dieron positivo de los 6.057 que se sometieron a los tests.

El 95,8% de los conductores detectados al volante tras haber consumido alcohol o drogas fue tras un control preventivo y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

Por todo esto, el subdelegado ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de campañas.

La de este año comenzó el pasado lunes y durará hasta el próximo domingo.

Durante este tiempo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tiene previsto intensificar la realización de controles de alcohol y drogas a miles de conductores en todo el territorio sevillano.

Toscano ha mencionado indicado que, en lo que va de verano, ha habido un accidente mortal en vías interurbanas. Este número llegó a nueve durante el periodo estival de 2025 y a 11 durante el de 2024.

La DGT tilda a los controles preventivos como una "herramienta fundamental" para detectar a quienes van por carretera después de haber ingerido alcohol u otras drogas, poniendo en peligro no solo su seguridad, sino la del resto de usuarios de la vía.

El subdelegado del Gobierno ha alertado de que el consumo excesivo de alcohol entre conductores ha crecido entre los últimos años y que es el segundo factor concurrente más habitual en los accidentes.

Según las estadísticas, el alcohol estuvo presente en el 28% de los siniestros mortales en España en 2024.