El alcalde de Sevilla y la consejera de Fomento entregan las llaves de 138 VPO en Palmas Altas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la entrega de llaves del Residencial Puerta Real. Ayuntamiento de Sevilla

La política de vivienda ha vuelto este martes a ocupar el centro de la agenda municipal con la entrega de las llaves de 138 viviendas protegidas en alquiler de la promoción Residencial Puerta Real, ubicada en Palmas Altas.

El acto ha contado con la participación de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quienes han destacado la colaboración entre administraciones para impulsar la construcción de vivienda asequible en la ciudad.

La promoción, que ha supuesto una inversión de 26,7 millones de euros, permitirá que 138 familias comiencen una nueva etapa en un inmueble concebido para ofrecer alquileres asequibles y elevados estándares de calidad y eficiencia energética.

Durante el acto, el alcalde ha puesto el foco en el impacto social de la iniciativa. "Hoy es un día importante porque 138 familias reciben las llaves de su nuevo hogar. Detrás de cada vivienda hay un proyecto de vida que hoy comienza", ha afirmado.

La financiación del proyecto ha sido posible gracias a la participación de distintas administraciones. El Ayuntamiento de Sevilla ha aportado 13,13 millones de euros, mientras que los fondos europeos Next Generation han contribuido con 6,68 millones.

A ello se suman 4,25 millones procedentes del programa de fomento del alquiler de la Junta de Andalucía y otros 2,65 millones correspondientes al Plan 20.000 impulsado por el Estado.

Para el Ayuntamiento, esta promoción constituye un ejemplo de cooperación institucional para acelerar la construcción de vivienda protegida en un contexto marcado por las dificultades de acceso al mercado residencial.

183 viviendas

Residencial Puerta Real dispone de 138 viviendas protegidas destinadas al alquiler, de las que ocho están adaptadas para personas con movilidad reducida.

El complejo cuenta además con 146 plazas de aparcamiento, trasteros y zonas comunes equipadas con piscina, espacios de juegos infantiles, área de calistenia y un local de uso polivalente para los residentes.

Los alquileres oscilarán entre los 565 y los 665 euros mensuales, incluyendo plaza de garaje y trastero, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a familias con ingresos limitados.

La promoción incorpora también medidas orientadas a reducir el consumo energético. El edificio dispone de sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, paneles fotovoltaicos, preinstalación de climatización y materiales de altas prestaciones.

Todo ello le permite alcanzar la máxima calificación energética, A/A, reduciendo tanto el consumo energético como las emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, el proyecto ha incorporado soluciones constructivas industrializadas, como baños prefabricados y otros elementos fabricados previamente, una fórmula que permite acortar los plazos de ejecución y mejorar el control de calidad durante la construcción.

Programa de Emvisesa

La entrega de estas viviendas se enmarca dentro del programa de promoción pública que desarrolla Emvisesa.

Según ha explicado el alcalde, en apenas unas semanas se han entregado viviendas correspondientes a promociones como Sol, Hacienda El Rosario, La María, La Salle, Puerta Jerez, Pítamo Entreolivos y ahora Puerta Real.

Con esta última adjudicación, el Ayuntamiento cifra en 296 las viviendas protegidas en alquiler entregadas recientemente y prevé superar las 350 durante la próxima semana con la entrega de otras 58 viviendas en Pino Montano.

Además de las promociones ya finalizadas, el Consistorio ha destacado que durante los últimos años se han colocado 17 primeras piedras correspondientes a nuevas actuaciones distribuidas por distintos barrios de la ciudad, entre ellos Cruz del Campo, Su Eminencia, Valdezorras, Puerta Carmona, Torre Augusta, Frontón Betis o Algodoneras.

Según los datos municipales, Emvisesa mantiene actualmente en desarrollo 2.202 viviendas protegidas repartidas por Sevilla. Si se suman las promociones impulsadas por la iniciativa privada dentro de nuevos desarrollos urbanísticos y mediante fórmulas de colaboración público-privada, la cifra se aproxima a las 6.000 viviendas en diferentes fases de ejecución.