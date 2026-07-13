El futuro de la auditoría se forma en la Universidad Loyola

Los últimos resultados de la 13ª edición del ranking CYD vuelven a consolidar a Loyola como líder en Andalucía en parámetros como productividad científica por profesor, rendimiento académico e internacionalización.

La profesión de auditor vive una profunda transformación impulsada por la digitalización, el análisis de datos y los nuevos marcos regulatorios. En este contexto, la Universidad Loyola pone en marcha el nuevo Máster Universitario en Auditoría, un programa oficial que comenzará el próximo curso 2026/2027, en sus campus de Sevilla y Córdoba, y que busca formar a los profesionales que demanda el mercado actual.

Es precisamente en los ámbitos de ADE y Derecho, a los que pertenece este postgrado, donde Loyola destaca por su internacionalización y su empleabilidad, según la 13ª edición del ranking CYD.

Sus egresados registran algunas de las tasas más altas de contratación indefinida, afiliación a la Seguridad Social y adecuación entre empleo y formación de todo el sistema universitario andaluz.

Además, los datos muestran una elevada estabilidad laboral y salarios competitivos pocos años después de la graduación, lo que confirma la capacidad de la Universidad Loyola para facilitar una inserción profesional sólida y alineada con las demandas del mercado laboral.

Alumnos de másteres de Universidad Loyola Universidad Loyola

¿Por qué se crea el Máster Universitario en Auditoría?

Lejos de la imagen tradicional asociada a la revisión de cuentas, la auditoría se ha convertido en una disciplina estratégica dentro de las organizaciones.

Hoy, los auditores no solo verifican la información financiera, sino que analizan grandes volúmenes de datos, evalúan riesgos, asesoran en la toma de decisiones y garantizan la transparencia en entornos cada vez más complejos.

“El perfil del auditor ha cambiado de forma significativa en los últimos años. Las empresas necesitan profesionales con una sólida base técnica, pero también con capacidades analíticas, dominio de herramientas digitales y visión estratégica”, explica Antonio Barral, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola y director del programa.

El nuevo máster nace precisamente con ese objetivo: adaptar la formación a las nuevas exigencias del sector. El programa combina conocimientos en auditoría financiera, contabilidad avanzada y normativa, con el desarrollo de competencias clave como el análisis de datos, el pensamiento crítico o el uso de tecnologías aplicadas a la auditoría.

“Uno de los grandes valores del programa es su conexión con la realidad profesional”

El máster cuenta con un enfoque eminentemente práctico, alineado con la filosofía formativa de la Universidad Loyola. A través de casos reales, simulaciones y el contacto directo con profesionales en activo, los estudiantes podrán enfrentarse a situaciones propias del entorno laboral desde el primer momento.

“Queremos que nuestros estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen las habilidades necesarias para incorporarse con garantías al mercado laboral”, aclara el director del máster.

Otro de los aspectos diferenciales del máster es su orientación a la empleabilidad.

El programa ha sido diseñado en colaboración con profesionales del sector y responde a la creciente demanda de auditores cualificados por parte de firmas de auditoría, consultoras y departamentos financieros de grandes empresas como ARC Consultores, el Colegio de Economistas de Córdoba, Deloitte, KPMG, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Auditest, Audiel o CEFISA, entre otras.

Alumnos de la Universidad Loyola. Universidad Loyola

“La auditoría ofrece hoy grandes oportunidades profesionales. Es un ámbito en constante evolución, con alta demanda de talento y con un papel clave en la sostenibilidad y la gobernanza de las organizaciones”, añade Barral.

Con este nuevo máster, la Universidad Loyola refuerza su apuesta por una formación especializada, conectada con el tejido empresarial y orientada a preparar a los estudiantes para los retos del futuro.

La admisión para el curso 2026/2027 sigue abierta, en un momento en el que la auditoría se consolida como una de las áreas con mayor proyección dentro del ámbito económico y financiero.

Los interesados en realizar un máster en la Universidad Loyola deberán superar una prueba de admisión, siendo la próxima 24 de julio, aunque habrá más el 10 y el 24 de septiembre. Para más información sobre la admisión y los másteres de Loyola, puedes consultar su web uloyola.es.