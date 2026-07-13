El dinero canadiense se queda en Andalucía, pero Sevilla aún espera su conexión directa

Los turistas canadienses sitúan a Andalucía como su principal destino de gasto en España.

La comunidad concentra el 41,6% de todo el dinero que los viajeros procedentes de Canadá desembolsan durante sus estancias en el país, un dato que pone de relieve el peso del mercado canadiense para el turismo andaluz y que contrasta con una asignatura pendiente de Sevilla: la ausencia de una conexión aérea directa con Norteamérica.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer trimestre de 2026 los turistas canadienses gastaron 45,4 millones de euros en Andalucía, la cifra más elevada entre todas las comunidades autónomas.

En otras palabras, cuatro de cada diez euros que estos visitantes dejan en España tienen como destino la región andaluza.

Este escenario cobra especial relevancia en un momento en el que el aeropuerto de Sevilla continúa sin disponer de un enlace directo con Estados Unidos o Canadá, una reivindicación histórica de las instituciones y del sector turístico y empresarial de la ciudad.

Con el objetivo de acercar esa posibilidad, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mantuvo esta semana una reunión de trabajo con los responsables de planificación internacional de Air Canada en la sede central de la aerolínea, en Montreal.

El encuentro se enmarca en la misión institucional y comercial que el Ayuntamiento desarrolla en Canadá para reforzar la presencia internacional de la capital andaluza, captar inversiones y abrir nuevas rutas aéreas consideradas estratégicas.

Sanz, acompañado por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, fue recibido por los responsables de planificación y relaciones internacionales de la compañía, ante quienes expuso las fortalezas económicas, empresariales, logísticas y turísticas de Sevilla con el propósito de demostrar la viabilidad de una conexión directa entre la ciudad y Canadá.

Durante la reunión, el alcalde defendió que la capital andaluza ha ampliado su papel más allá del turismo y aseguró que reúne las condiciones para justificar una nueva ruta transatlántica.

"Sevilla ya no es únicamente uno de los grandes destinos turísticos de Europa. Es una gran capital económica del sur del continente europeo y ha llegado el momento de que esa realidad tenga también una conexión aérea directa con Canadá", afirmó.

La ofensiva institucional llega respaldada por unos datos que evidencian el atractivo de Andalucía para el visitante canadiense.

El reto ahora pasa por convertir ese interés en una conexión aérea directa que permita a Sevilla competir en igualdad de condiciones con otros grandes destinos españoles que ya cuentan con vuelos regulares hacia Norteamérica.

Vuelo con EEUU

Una situación similar sucede con Estados Unidos. La capital andaluza lleva años tras el vuelo a Miami o Nueva York y, si bien siempre parece estar a las puertas de conseguirlo, la realidad es que aún es un proyecto que está en el aire.

Sin embargo, es esclarecedor entender que, en el primer trimestre de 2026, según los datos del INE, los turistas procedentes de EEUU invirtieron en Andalucía casi 193 millones de euros, siendo el segundo lugar de procedencia que más dinero gastó en territorio andaluz (solo por detrás de Reino Unido).

Otros países

Más allá del mercado canadiense, Andalucía también se consolida como el principal destino de gasto en España para turistas procedentes de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Polonia, Reino Unido y Suecia.

En todos estos casos, la comunidad concentra un mayor porcentaje del desembolso turístico que cualquier otra autonomía.

Entre ellos destacan especialmente los viajeros procedentes de Finlandia y Dinamarca. Los finlandeses destinan a Andalucía el 36,62% de todo el dinero que gastan durante sus viajes por España, mientras que los daneses dejan en la comunidad el 30,43% de su gasto total en el país, lo que confirma el fuerte atractivo del destino andaluz en los mercados del norte de Europa.

En cuanto al gasto individual, el perfil más rentable para el turismo andaluz es el de los visitantes procedentes de Emiratos Árabes Unidos. Según los datos del INE, cada turista emiratí desembolsa una media de 1.096 euros, la cifra más alta entre todos los mercados analizados.

No obstante, su principal elección turística sigue siendo Madrid y Barcelona, por lo que Andalucía ocupa el tercer lugar entre sus destinos preferidos. Esa circunstancia se refleja en el reparto del gasto, ya que únicamente el 20,3% del dinero que los viajeros de Emiratos gastan en España termina en la comunidad andaluza.