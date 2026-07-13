Menos de un día desaparecido y a tan solo 20 metros de su ubicación original: recuperan la estatua robada de Curro

Menos de un mes. Esto es lo que ha durado la estatua de Curro, la mascota de la Expo de 1992 de Sevilla, en La Cartuja.

La madrugada del pasado domingo, la figura fue arrancada del banco en el que el Ayuntamiento hispalense la había colocado para homenajear dicho acontecimiento.

Finalmente, el emblemático 'pájaro' apareció en una fuente a unos 20 metros de su sitio original y después de menos de un día desde su robo.

Según confirmaron fuentes municipales a Europa Press, a última hora de la tarde del pasado domingo, la Policía Local recibió una llamada en la que se informaba del hallazgo de la mascota sevillana.

Posteriormente, los agentes la incautaron y ahora se encuentra bajo su custodia.

Después de que se conociera el acto vandálico, vecinos de Sevilla colocaron un cartel 'en memoria' de la figura.

La cuenta de Instagram 'Distrito92sevilla' compartió una publicación en la que se puede ver una imagen de una especie de lápida que recuerda a Curro y denuncia el "incivismo".

Por su parte, el Consistorio ha indicado que los hechos van a ser denunciados e investigados.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tildó estos hechos como "injustificables" y aseguró que "no tiene cabida en una ciudad que es modelo de convivencia".

El Gobierno municipal colocó la estatua de Curro en uno de los bancos que se ubican en la entrada de la Isla de la Cartuja con motivo de unos trabajos de reurbanización que se hicieron en el entorno.

El Ayuntamiento decidió instalar dicha escultura para que todos los sevillanos se hicieran una foto con la emblemática y reconocible mascota.