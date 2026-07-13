El Colegio de Procuradores de Sevilla concede el XII Premio Ascensión García Ortiz a Felisa Panadero por su trayectoria

Felisa Panadero, con el premio Ascensión García Ortiz, durante el acto. E.E. Colegio de procuradores de Sevilla

El Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla ha entregado este jueves el XII Premio Ascensión García Ortiz a la letrada de la Administración de Justicia Felisa Panadero Ruz, en reconocimiento a una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por el servicio público, el compromiso institucional y su colaboración con la Procura sevillana.

La entrega del galardón tuvo lugar durante el acto institucional celebrado con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona del Colegio, en el que también fueron homenajeados los colegiados que este año cumplen cuarenta años de ejercicio profesional.

De la galardonada Felisa Panadero Ruz, la decana del Colegio de Procuradores, Teresa Rodríguez Linares, destacó su trayectoria profesional de más de cuarenta años al servicio de la Justicia, iniciada tras superar las oposiciones al Cuerpo de Secretarios Judiciales en 1986.

A lo largo de su carrera desempeñó su labor en distintos órganos judiciales de Posadas, Lora del Río, Barcelona, Córdoba y Sevilla, además de ejercer como subdelegada del Gobierno en Sevilla entre 2012 y 2016 y como secretaria coordinadora provincial de los letrados de la Administración de Justicia desde 2017 hasta su jubilación, en diciembre de 2025.

De igual forma, se puso en valor su liderazgo, su capacidad de gestión y, especialmente, la estrecha colaboración que siempre ha mantenido con la Procura sevillana, destacando que este reconocimiento supone también un homenaje a todos los letrados de la Administración de Justicia de Sevilla por su compromiso con el servicio público.

Visiblemente emocionada, Felisa Panadero agradeció un reconocimiento que calificó como "el más importante" de toda su trayectoria profesional. "El Premio Ascensión García Ortiz tiene para mí un significado muy especial porque recuerda a nuestra querida Ascen, a quien llevamos siempre en el corazón", afirmó.

Destacó el papel esencial que desempeñan los procuradores en el funcionamiento diario de la Administración de Justicia y aseguró que "son operadores jurídicos fundamentales; si no existieran, habría que inventarlos".

Felisa Panadero, habla durante el acto. E.E. Colegio de procuradores de Sevilla

Asimismo, puso en valor la colaboración mantenida con este colectivo durante toda su carrera profesional. "Mi relación con los procuradores siempre ha sido magnífica. Su dedicación, su profesionalidad, su educación y su capacidad de adaptación a todos los cambios normativos han sido ejemplares. Han sido colaboradores necesarios y fundamentales para que los procedimientos salgan adelante", señaló.

La galardonada concluyó expresando su "profundo agradecimiento" al Colegio de Procuradores de Sevilla por haber pensado en ella para concederle un premio que, aseguró, recibe "con enorme emoción" al término de su vida profesional, tras haber intentado siempre cumplir su función "prestando el mejor servicio público posible a los ciudadanos".

El Premio Ascensión García Ortiz recuerda cada año la figura de la procuradora sevillana asesinada por la banda terrorista ETA junto a su marido, el concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, y distingue a personas e instituciones que representan los valores de compromiso, servicio público y defensa de la Justicia que inspiraron su trayectoria.

Reivindicaciones de la Procura

Durante su intervención institucional, Rodríguez Linares, realizó una reflexión sobre la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 y defendió el papel que la Procura debe desempeñar en el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia.

En este sentido, aseguró que "más eficiencia en la Justicia exige más Procura", reivindicando una mayor participación de estos profesionales en la agilización de los procedimientos y, especialmente, en la fase de ejecución de las resoluciones judiciales.

La decana recordó que la entrada en vigor de la nueva norma supone una transformación profunda de la organización judicial y reconoció el importante esfuerzo que están realizando jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores para hacer posible su implantación.

No obstante, advirtió de que esta reforma "afecta a toda la estructura judicial" y lamentó que se esté desarrollando sin los medios técnicos y humanos suficientes para responder a la magnitud del cambio.

Igualmente, defendió que el procurador ya no puede entenderse únicamente como el representante procesal de las partes, sino como un operador jurídico esencial para garantizar la seguridad jurídica, la agilidad de los procedimientos y la eficacia del sistema judicial.

Asimismo, apostó por reforzar sus funciones en materias como la ejecución de resoluciones, la tramitación digital y los actos de comunicación, descargando a los órganos judiciales de tareas que pueden ser desarrolladas por estos profesionales con todas las garantías.

Como una de las principales iniciativas anunciadas durante el acto, la decana presentó la Declaración de Sevilla para una Justicia más Eficiente, promovida conjuntamente por el Colegio de Procuradores y el Colegio de Abogados de Sevilla.

Se trata de un documento institucional abierto a la adhesión de todos los operadores jurídicos e instituciones vinculadas a la Administración de Justicia en la provincia, con el objetivo de compartir experiencias sobre la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, detectar incidencias y formular propuestas que contribuyan a mejorar el funcionamiento del servicio público de Justicia.

Esta iniciativa dará lugar a la creación de una Mesa por una Justicia más Eficiente, concebida como un espacio permanente de colaboración entre las instituciones participantes.

Homenaje a los procuradores con 40 años de ejercicio

El acto incluyó igualmente un homenaje a los cinco procuradores que este año cumplen cuarenta años de ejercicio profesional, María del Pilar Cabello Sánchez; Ana María Carballo Millares; María Dolores Flores Crocci; José María Gragera Murillo y María Dolores Ponce Ruiz, a quienes el Colegio hizo entrega de su Insignia de Oro en reconocimiento a toda una vida dedicada a la Procura.

Estos profesionales han sido testigos y protagonistas de la profunda transformación experimentada por la Justicia durante las últimas décadas, adaptándose a la digitalización de los procedimientos y a las sucesivas reformas legislativas sin perder su compromiso con el servicio a los ciudadanos.

Asimismo, quiso hacer extensivo este reconocimiento a sus familias, por el apoyo prestado durante tantos años de dedicación profesional.

El acto ha contado con la asistencia de una amplia representación institucional del ámbito judicial, jurídico y de las administraciones públicas, como el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Pedro Jesús Campoy López.

Los asistentes al acto en el que fue galardonada Felisa Panadero. E.E. Colegio de procuradores de Sevilla

También ha contado con la presencia de la secretaria coordinadora provincial de Sevilla, María Auxiliadora Ariza Fernández; el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Marcos Martín Gómez; la presidenta de la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, María del Carmen Pérez Sibón.

Además, han asistido el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, junto con la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, María Teresa Rodríguez Linares y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto N. García Barrenechea.

La celebración de esta edición del Premio Ascensión García Ortiz ha contado una vez más con el respaldo del Banco Santander, representado por su director de Zona, Luis Olivares Lozano, y el director de Oficina, Antonio Capdepont López, cuya colaboración contribuye al impulso de esta iniciativa de reconocimiento a la excelencia y el compromiso con la Administración de Justicia.