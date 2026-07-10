Vox consigue paralizar la licencia para el proyecto de mezquita en el Polígono Sur

Infografía del proyecto sociocultural que quiere llevar a cabo Fundación Mezquita de Sevilla. Fundación Mezquita de Sevilla

Vox amenazó con acogerse a cualquier resquicio legal para paralizar el proyecto sociocultural que la Fundación Mezquita de Sevilla quiere desarrollar, de forma completamente privada, en el Polígono Sur y, hasta la fecha, lo está consiguiendo.

La licencia para la construcción de lo que popularmente se ha considerado una mezquita iba a ser tratada este viernes en la Comisión de Urbanismo. Sin embargo, como consecuencia de un escrito presentado por el concejal Polavieja, en el que se solicitaba una redefinición del proyecto, el punto ha desaparecido del orden del día.

Esto implica que, hasta el momento, no se podrán dar más pasos administrativos y que, por tanto, el proyecto queda paralizado a la espera de que se salden las peticiones que los de Abascal han puesto sobre el tablero.

Vox anunció su rechazo frontal a la iniciativa y adelantó el pasado martes que utilizará todas las vías jurídicas, políticas y administrativas a su alcance para intentar impedir su construcción.

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, aseguró que su formación se opondría al proyecto porque, a su juicio, se había tramitado "a espaldas de los sevillanos" y sin la suficiente transparencia.

El dirigente consideró además que el futuro centro podría afectar a la identidad del barrio y sostuvo que el Ayuntamiento debería priorizar otras actuaciones en una zona con importantes necesidades sociales.

Durante su comparecencia pública, Gavira criticó igualmente la puesta en marcha del denominado "macrocentro islámico" y vinculó esta iniciativa con otras políticas relacionadas con inmigración y educación desarrolladas por distintas administraciones.

La formación reiteró que mantendría su oposición durante toda la tramitación administrativa.

Ante esta oposición tan radical, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se pronunció el pasado jueves en rueda de prensa alegando que "la ideología" no podía posicionarse por encima de "la legalidad". "La legalidad hay que cumplirla siempre", zanjó.

Al respecto, el primer edil hispalense sostuvo que Fundación Mezquita de Sevilla había dado todos los pasos correctos y ajustados a la ley para poder tramitar el proyecto y que, en consecuencia, el ejecutivo local había hecho también lo propio.

Sin embargo, debido al escrito presentado por Gonzalo García de Polavieja, concejal por Vox, ha impedido, por el momento, que el proyecto siga su curso natural.