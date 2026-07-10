Muere una motorista en Sevilla al chocar con la mediana que separa la calle Torneo, a la altura de la estación de Plaza de Armas

La imagen de la zona del accidente, con la ambulancia junto a la parada de taxis de la estación de autobuses. Tráfico Sevilla Tráfico Sevilla

Una mujer ha muerto este viernes en Sevilla después de tener un accidente de tráfico en la calle Torneo, entre la zona de la estación de Plaza de Armas y el paso subterráneo que une esa calle con Arjona.

Según fuentes policiales, el suceso ha ocurrido sobre las 4.30 horas y la víctima no ha podido sobrevivir a las graves lesiones que ha sufrido como consecuencia del impacto.

El choque, cuyos motivos todavía se desconocen, se produjo junto a la parada de taxis de la estación de autobuses, en sentido Torneo-Arjona, en una hora en la que el volumen de tráfico era muy escaso, por lo que no ha habido otros vehículos implicados en el siniestro.

Según apuntan los primeros indicios y a falta de una mayor investigación del accidente por parte de la Policía Local de Sevilla, la víctima chocó con la mediana que separa el carril de la izquierda del paso inferior.

Tras recibir el aviso del suceso a altas horas de la madrugada, hasta el lugar del accidente se desplazaron los servicios de emergencias y distintivos de la Policía Local, aunque no pudieron evitar la muerte de esta mujer, de la que todavía no han trascendido más detalles.

Hasta el lugar del incidente también se personaron operarios de Lipasam para despejar la zona de los restos que quedaban de la motocicleta siniestrada y de ese modo facilitar que se reanudase la circulación.

Según ha informado el canal municipal Emergencias Sevilla a través de sus diferentes redes sociales, este incidente obligó a cortar un carril de circulación en la vía, una de las principales arterias de Sevilla, aunque el tráfico se ha restablecido sobre las 9.30 de la mañana.

No se trata del primer accidente mortal ocurrido en Sevilla capital este año. En el mes de abril, un joven motorista fallecía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a las graves lesiones sufridas en un accidente de tráfico ocurrido durante la noche del domingo 26 al lunes 27 de ese mes.