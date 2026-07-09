Vox busca 'torpedear' la mezquita y Sanz responde que "la legalidad está por encima de la ideología"

El grupo Vox ha dejado claro desde un momento su posición respecto al proyecto de mezquita previsto para construir en Polígono Sur: "una oposición frontal". Como consecuencia, ha presentado en la mañana de este jueves un escrito al Ayuntamiento solicitando una redefinición del proyecto, ante lo que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, se ha acogido a la ley.

"Las ideologías no están por encima de la legalidad, la legalidad hay que cumplirla siempre", ha manifestado el primer edil sevillano en rueda de prensa.

Apelado por los medios respecto a su posición ante la radical respuesta que Vox expuso el pasado miércoles a través de Manuel Gavira en el Parlamento, en el que expresó su "oposición frontal" al proyecto y se amenazó con recurrir a todos los medios posibles para paralizarlo, Sanz ha insistido en que "se ha seguido el trámite normal dentro de lo que es una licencia".

El alcalde ha explicado que este nuevo proyecto, promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla, "no es similar a la situación que se dio hace algunos años con el proyecto de mezquita en Los Bermejales". Al respecto ha explicado que aquello se trató de una parcela pública que "Monteseirín cedió a unos promotores para la construcción de una mezquita".

Este nuevo intento de mezquita, por el contrario, es responsabilidad de un promotor privado "que ha comprado un suelo privado para hacer un proyecto siguiendo los requisitos legales". "De modo que la Gerencia de Urbanismo tiene que seguir el mismo trámite legal", ha puntualizado Sanz.

En este punto ha matizado que "las ideologías no están por encima de la legalidad" sino que "la legalidad hay cumplirla siempre".

Sin embargo, también ha subrayado que desde el Consistorio hispalense se es consciente "del impacto social que puede tener este tema", a lo que ha añado que Gonzalo García de Polavieja, concejal por Vox, ha presentado en la mañana de este jueves "un escrito" para solicitar una "redefinición" del proyecto.

"Es decir, que el proyecto se explique mejor", ha puntualizado Sanz. También ha informado de que uno de los puntos que solicita Polavieja en su escrito es abrir una consulta ciudadana.

Por este motivo, el proyecto de licitación, que debía ser contemplado en la Comisión del viernes 10 de julio, podría verse pospuesto. "Es una decisión que se debe tomar en la Comisión Ejecutiva", ha explicado Sanz al ser preguntado por los medios.