Sevilla suma 34 lugares de culto musulmán mientras tramita una nueva mezquita en el Polígono Sur

Uno de los lugares de culto para la confesión musulmana de la capital hispalense, ubicado en la calle Ortega y Gasset. M.G.

La provincia de Sevilla cuenta actualmente con 34 lugares de culto para la comunidad musulmana, según los datos del Directorio de Lugares de Culto del Ministerio de la Presidencia. De ellos, 14 se encuentran en la capital hispalense mientras el resto están repartidos, por unidad, por 20 municipios.

A esa red de espacios religiosos podría sumarse en los próximos años un nuevo centro cultural islámico en el Polígono Sur de la capital, un proyecto privado que lleva gestándose desde hace más de dos décadas y que vuelve a situarse en el foco de la actualidad por la tramitación de su licencia urbanística inminente y el frontal rechazo que ha recibido por parte de Vox.

El expediente será abordado este viernes en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, un paso previo para que la Fundación Mezquita de Sevilla pueda obtener la licencia necesaria para iniciar las obras.

Si el calendario previsto por los promotores se cumple, la construcción podría comenzar antes de que finalice 2026 y quedar terminada en un plazo aproximado de tres años.

La iniciativa supondría la creación de un complejo de carácter cultural, social y religioso que ocupará una parcela privada en el Polígono Sur. Sus impulsores insisten en que el proyecto no debe entenderse únicamente como una mezquita, sino como un centro cultural islámico con diferentes usos destinados a la comunidad musulmana y abiertos también a la actividad cultural y económica.

Sevilla capital cuenta con 14

En la actualidad, la capital hispalense dispone de 14 lugares de culto musulmán, mientras que los otros veinte se distribuyen por distintos municipios de la provincia.

Utrera, Mairena del Alcor, Las Cabezas de San Juan, El Cuervo, San Juan de Aznalfarache, Pilas, El Viso del Alcor, Mairena del Aljarafe, Brenes, Dos Hermanas, Écija, El Coronil, Estepa, Gilena, La Puebla de Cazalla, Los Corrales, Los Palacios y Villafranca, Marchena y Osuna cuentan cada uno con un espacio destinado al culto islámico. Además, el directorio oficial recoge un lugar de confesión en la provincia.

Rechazo frontal

Mientras el expediente administrativo avanza, el proyecto ya ha abierto un intenso debate político. Vox ha anunciado su rechazo frontal a la iniciativa y ha adelantado que utilizará todas las vías jurídicas, políticas y administrativas a su alcance para intentar impedir su construcción.

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que su formación se opone al proyecto porque, a su juicio, se ha tramitado "a espaldas de los sevillanos" y sin la suficiente transparencia.

El dirigente considera además que el futuro centro puede afectar a la identidad del barrio y sostiene que el Ayuntamiento debería priorizar otras actuaciones en una zona con importantes necesidades sociales.

Durante su comparecencia pública, Gavira criticó igualmente la puesta en marcha del denominado "macrocentro islámico" y vinculó esta iniciativa con otras políticas relacionadas con inmigración y educación desarrolladas por distintas administraciones.

La formación ha reiterado que mantendrá su oposición durante toda la tramitación administrativa.

Por el momento, Vox es el único grupo político que ha manifestado públicamente su rechazo al proyecto. La licencia urbanística deberá seguir ahora el procedimiento previsto por el Ayuntamiento antes de que puedan iniciarse unas obras que pondrían fin a más de veinte años de intentos frustrados para levantar un gran centro islámico en Sevilla.

Una mezquita de referencia

Si finalmente obtiene todas las autorizaciones necesarias, el complejo del Polígono Sur se convertirá en el mayor proyecto promovido por la comunidad musulmana en la provincia y ampliará una red de lugares de culto que ya suma 34 espacios repartidos entre la capital y una veintena de municipios sevillanos.

El futuro complejo del Polígono Sur pretende convertirse en uno de los principales referentes de esta comunidad en Andalucía. El proyecto contempla una superficie construida de unos 400 metros cuadrados para la zona de oración, con capacidad para entre 400 y 500 fieles.

Sin embargo, la mezquita ocupará únicamente alrededor del 20% del conjunto, ya que el resto del espacio estará destinado a otros usos culturales, educativos y sociales.

Desde la Fundación Mezquita de Sevilla explican que el edificio se ha concebido como un centro comunitario que responda a las necesidades espirituales, educativas y sociales de la población musulmana residente en Sevilla.

El plan director también contempla la creación de salas para actividades formativas, espacios para reuniones, dependencias destinadas a fomentar el diálogo intercultural e incluso un centro de negocios e inversiones y una oficina de turismo orientados a estrechar relaciones con países del ámbito islámico.

Según recoge la documentación del proyecto, el objetivo es que el complejo contribuya tanto a la integración de la comunidad musulmana como al desarrollo económico y cultural de la ciudad, proyectando además una imagen de convivencia y cooperación entre diferentes culturas y religiones.

El vicepresidente del patronato de la Fundación Mezquita de Sevilla, Jalid Nieto, ha defendido en distintas ocasiones el emplazamiento elegido, al considerar que permitirá colaborar con uno de los barrios con mayores necesidades sociales de la capital.

Una iniciativa privada

Asimismo, subraya que se trata de una iniciativa íntegramente privada, levantada sobre suelo que no pertenece al Ayuntamiento y que cumple con la normativa urbanística vigente.

Esa condición privada constituye uno de los principales argumentos de los promotores, que recuerdan las dificultades que encontraron anteriores intentos para construir una gran mezquita en Sevilla.

El primero de ellos se remonta a 2004, cuando el Ayuntamiento, entonces presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín, acordó la cesión de una parcela municipal en Los Bermejales para levantar un templo islámico.

Aquel proyecto generó una importante contestación vecinal y acabó derivando en procedimientos judiciales que impidieron su desarrollo. Posteriormente también se estudiaron posibles ubicaciones en Santa Bárbara y Pino Montano, aunque ninguna llegó a materializarse.

El nuevo proyecto incorpora además elementos arquitectónicos inspirados en el patrimonio histórico de Sevilla. La fachada exterior estará revestida con una celosía de inspiración andalusí y una decoración basada en los paños de sebka que caracterizan a la Giralda, mediante una composición de rombos entrelazados propia del antiguo alminar almohade. La inversión prevista asciende a unos diez millones de euros.