Sevilla suma ya tres fallecidos por golpe de calor tras la muerte de una mujer de 59 años de origen ruso

La provincia de Sevilla ha registrado su tercer fallecimiento por golpe de calor desde el inicio del verano. La Junta de Andalucía ha confirmado este jueves la muerte de una mujer de 59 años, de origen ruso y residente en la capital hispalense desde 2014, que permaneció expuesta durante un tiempo prolongado a las altas temperaturas en la vía pública.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, por el momento se desconocen las circunstancias que provocaron esa exposición al calor.

Además, la fallecida no presentaba antecedentes personales considerados factores de especial riesgo de acuerdo con el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

Con este nuevo caso, Sevilla concentra tres de las cuatro muertes por golpe de calor registradas este año en Andalucía. La víctima se suma al trabajador de 48 años fallecido este miércoles en la capital y a una mujer de 71 años vecina de Sanlúcar la Mayor. El único fallecimiento contabilizado fuera de la provincia corresponde a un hombre de 68 años en Almería.

Las altas temperaturas también siguen dejando un importante impacto asistencial. Desde el inicio de la temporada estival se han contabilizado en Andalucía 1.081 urgencias relacionadas con el calor, de las que 334 requirieron atención hospitalaria. Además, se han registrado 18 casos de golpe de calor que precisaron ingreso, diez de los cuales continúan hospitalizados.

Ante la persistencia de las altas temperaturas, la Junta mantiene activado hasta el próximo 30 de septiembre el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.

El dispositivo presta especial atención a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas, los menores de corta edad y quienes trabajan al aire libre.

Sanidad recuerda la importancia de evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación, utilizar ropa ligera y protegerse con sombrero y crema solar. Asimismo, recomienda reducir el esfuerzo físico en exteriores durante los periodos de mayor calor para minimizar el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Según el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), desde el inicio de la temporada se estiman 171 fallecimientos atribuibles a los efectos del calor en Andalucía, una cifra que incluye tanto golpes de calor como el agravamiento de patologías previas asociado a las altas temperaturas.