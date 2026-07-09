El Lope de Vega reabre en septiembre y traerá en otoño a Lolita Flores y Aitana Sánchez-Gijón

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (4i), posa en una foto junto a los asistentes a la presentación de la programación de otoño del Teatro Lope de Vega en el Ayuntamiento. E.P.

El Teatro Lope de Vega volverá a abrir sus puertas el próximo mes de septiembre, coincidiendo con la Bienal de Flamenco, tras permanecer cerrado desde 2023 por motivos de seguridad.

La reapertura dará paso a la primera temporada de programación propia del coliseo sevillano, que entre octubre y diciembre ofrecerá una veintena de espectáculos de teatro, música, danza y flamenco bajo el lema 'Vuelve el Lope' y con figuras tan relevantes como Lolita Flores o Aitana Sánchez-Gijón.

La programación reunirá grandes producciones nacionales e internacionales junto a compañías y artistas de la escena sevillana. Las entradas podrán adquirirse a partir del lunes 13 de julio, desde las 9.00 horas, a través de la página web del teatro.

La presentación de la temporada ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla, donde el alcalde, José Luis Sanz, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, han dado a conocer los detalles de la nueva etapa del teatro.

La reapertura llega en la recta final de una rehabilitación integral del edificio, con una inversión superior a los 9,5 millones de euros. Los trabajos han incluido la modernización de los sistemas de sonido e iluminación, la digitalización de los equipos técnicos, la sustitución de carpinterías, la instalación de un telón cortafuegos y la reparación del patio de butacas, los palcos y el paraíso, entre otras actuaciones.

Paralelamente, continúa la transformación del entorno del teatro y del Casino de la Exposición, donde se construirá un auditorio al aire libre, se plantarán más de un centenar de árboles y se mejorará la accesibilidad peatonal, unas obras que se prolongarán hasta 2027.

11 de octubre

La temporada comenzará el 11 de octubre con Ad Mariam, concierto que inaugura también la III Ruta Turina y que contará con las voces de Soraya Méncid, Alicia Naranjo y Sergio Escobar, el piano de Cristina Lucio-Villegas y La Orquestina, dirigida por Rafael Ruibérriz de Torres.

El teatro será el eje principal de la programación con montajes protagonizados por algunos de los nombres más destacados de la escena española. Carlos Hipólito encabezará Largo viaje hacia la noche (del 16 al 18 de octubre), mientras que José María Pou protagonizará Gigante (31 de octubre y 1 de noviembre).

En noviembre llegará Marcela, dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por Cecilia Freijeiro (6 de noviembre), seguida por Poncia, el monólogo interpretado por Lolita Flores a partir del universo de La casa de Bernarda Alba (7 y 8 de noviembre).

La programación teatral concluirá en diciembre con Malquerida, de Jacinto Benavente, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón (del 5 al 7 de diciembre).

La creación sevillana tendrá también un papel destacado con Fractus, de Manuela Nogales y Fernando Romero (23 de octubre); Bien vale un imperio, de Paula Comitre, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre); El Público, de Teatro Clásico de Sevilla, dirigido por Alfonso Zurro (del 20 al 22 de noviembre); y Divinas Palabras, de Atalaya, que regresará al Lope del 11 al 13 de diciembre.

Fuera de la temporada de otoño, el teatro ha avanzado además la que será una de sus primeras citas de 2027: Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, dirigida por Pepa Gamboa y Antonio Álamo, que se representará del 8 al 10 de enero.

La música ocupará igualmente un lugar destacado en la programación. El fado estará representado por Sara Correia y Beatriz Felício (24 y 25 de octubre); el Festival de Sevilla incluirá la proyección de Otra Ronda, dirigida por Carlos Álvarez-Ossorio (11 de noviembre), y un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla (14 de noviembre).

El jazz llegará con Marco Mezquida y su trío Tornado (28 de noviembre), además del concierto de Andalucía Big Band junto al saxofonista y cantaor Antonio Lizana (29 de noviembre).

Navidad

La programación concluirá con la Navidad como protagonista. El grupo Siempre Así actuará por primera vez en el Teatro Lope de Vega con El sentido de la Navidad el 19 de diciembre. El calendario incluirá además tres actos institucionales por invitación: el Pregón de la Cabalgata de Reyes, el Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Sevilla, organizados junto al Ateneo de Sevilla los días 17 y 18 de diciembre, y el concierto In Memoriam de la Fundación Jiménez Becerril el 20 de diciembre.