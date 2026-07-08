Vox intentará "paralizar" la Mezquita del Polígono Sur: "Estamos en contra de la islamización de barrios"

Hay quienes consideran que la existencia de un lugar de culto para la confesión musulmana supone islamizar el terreno. Por ello, el proyecto para construir un centro cultural islámico con mezquita en el Polígono Sur, que esta semana afronta un nuevo trámite urbanístico en el Ayuntamiento de Sevilla, ya ha encontrado su primer rechazo político.

Vox ha anunciado que hará todo lo posible para impedir que la iniciativa salga adelante y ha avanzado que recurrirá a todas las vías jurídicas, políticas y administrativas a su alcance. "Estamos en contra de la islamización de barrios", han insistido.

El complejo, promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla sobre una parcela de titularidad privada, contempla una inversión cercana a los diez millones de euros e incluirá una mezquita con capacidad para entre 400 y 500 personas, además de espacios culturales, educativos y sociales.

Sus impulsores esperan iniciar las obras antes de que finalice 2026, una vez obtengan la correspondiente licencia municipal, que irá a Comisión este viernes 10 de julio.

Al respecto, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha mostrado este miércoles el rechazo frontal de su formación durante la rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces del Parlamento andaluz.

"Nos oponemos frontalmente", ha afirmado al ser preguntado por el proyecto del futuro centro islámico en Sevilla.

Gavira ha asegurado que su partido llevará a cabo "todas las acciones jurídicas, políticas y administrativas necesarias" para tratar de paralizar la construcción del complejo.

"Prioridad musulmana"

Durante su intervención, el dirigente de Vox también se ha referido a lo que denominó la "prioridad musulmana" del proyecto y ha lanzado un mensaje a quienes, según ha dicho, criticaban las propuestas de su partido sobre la prioridad nacional.

"Estoy esperando que todas esas personas que decían que VOX era racista o que la prioridad nacional era ilegal, que salgan ahora y digan algo de esto", ha manifestado.

El portavoz ha criticado además la tramitación de la iniciativa, al considerar que se ha desarrollado "a espaldas de los sevillanos, sin la debida transparencia", y ha advertido de que, en su opinión, "pone en peligro la identidad y la convivencia del barrio".

En esa misma línea, ha censurado la actuación del Ayuntamiento de Sevilla por entender que mantiene "abandonados a barrios y distritos enteros" mientras, según sus palabras, "pretende permitir un proyecto que tiene alarmados a los vecinos, a los comerciantes y a los sevillanos en general".

Gavira también ha cuestionado el Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se desarrolla en centros educativos al afirmar que "no hace falta impartirlo en los colegios de toda Andalucía porque aquí tienen un centro para impartirlo".

Asimismo, el portavoz de Vox ha relacionado el proyecto con la política migratoria y ha asegurado que "los políticos que proponen la mezquita y los centros de menas nunca viven cerca de estos centros".

"Nosotros estamos en contra de la islamización de nuestros barrios y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para oponernos", ha afirmado.

Durante la comparecencia, Gavira también ha defendido el reciente acuerdo alcanzado entre Vox y el Partido Popular en materia de inmigración, al considerar que incorpora medidas como la prioridad nacional en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales, además de rebajas fiscales. "Consideramos que el dinero de los andaluces debe estar donde los andaluces quieran", ha sostenido.

Una afirmación que puede llegar a resultar confusa, ya que para poder acceder a una vivienda pública, así como para hacer uso de las ayudas sociales, es necesario residir de forma "legal" en España. Es decir, ser español.

Por otro lado, también es importante mencionar que, pese a la preocupación del grupo verde por los impuestos y las ayudas a los andaluces, desde un primer momento Vox ha defendido la supresión del actual Estado de las autonomías y su sustitución por un modelo de mayor centralización del poder en el Estado.

El dirigente ha enumerado igualmente iniciativas relacionadas con la sanidad, la vivienda, la educación y el sector primario, que ha calificado como "muy importante en Andalucía", antes de asegurar que el pacto incluye 150 medidas destinadas a "mejorar la vida de los andaluces". "Esperamos que los andaluces noten esta mejoría cuanto antes", ha concluido.