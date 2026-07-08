Sevilla suma una tercera muerte por golpe de calor en el mes de julio con el fallecimiento de un hombre de 48 años

Sevilla ha registrado una tercera muerte por golpe de calor en el mes de julio desde el inicio de la actual ola de altas temperaturas. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles el fallecimiento de un trabajador de 48 años que se desvaneció en la calle este pasado martes y por el que no se pudo hacer nada para evitar el fatal desenlace.

Con este nuevo caso, ya son tres las muertes por golpe de calor registradas en la provincia de Sevilla. La primera fue la de una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor y la segunda la de un trabajador agrícola en Aznalcóllar, que falleció mientras realizaba labores al aire libre.

Desde que comenzara el mes de junio, la provincia de Sevilla ya registra, con esta, 17 muertes por golpe de calor. Si estos datos se trasladan a nivel autonómico, Andalucía ha sumado con este nuevo fallecimiento un total de 98 muertes desde el comienzo del periodo estival.

Durante un acto celebrado en Sevilla, Antonio Sanz ha pedido a la ciudadanía que "no baje la guardia" ante las altas temperaturas previstas para las próximas horas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados.

Desde la activación del protocolo andaluz frente al calor, los servicios de urgencias han atendido 1.081 casos relacionados con las temperaturas extremas, frente a los 800 registrados hace apenas dos días.

La Junta de Andalucía mantiene activo desde el 15 de mayo y hasta el 30 de septiembre el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

Este plan contempla la predicción de olas de calor a partir de la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el establecimiento de distintos niveles de alerta según el riesgo, la identificación de la población más vulnerable y la coordinación entre administraciones para aplicar medidas preventivas.

Entre los colectivos de mayor riesgo se encuentran las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos, quienes toman medicamentos que dificultan la adaptación del organismo al calor —como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos o tranquilizantes—, los menores de cuatro años y lactantes, así como las personas con trastornos de la memoria o dificultades para adaptarse a las altas temperaturas y quienes consumen alcohol o drogas.

El protocolo también presta especial atención a las personas que viven solas, sin hogar o en situación de vulnerabilidad económica, así como a quienes están expuestos al calor por motivos laborales, educativos o deportivos, especialmente entre las 14.00 y las 19.00 horas.

Del total de asistencias registradas por el calor, 747 han sido atendidas en Atención Primaria y el resto en hospitales. Hasta el 7 de julio se habían contabilizado 13 golpes de calor, de los que nueve personas permanecían ingresadas. Los casos se han registrado en Sevilla (seis), Almería (tres), Cádiz (dos), Córdoba (uno) y Jaén (uno).