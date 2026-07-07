Así será la nueva mezquita en el Polígono Sur: para 500 personas, costará 10 M€ y se inspirará en la Giralda

Sevilla contará con una nueva mezquita que se alzará en el Polígono Sur, tras más de dos décadas de espera. O más bien con un centro cultural islámico como lo llaman sus promotores.

La misma contará con 400 m², espacio para 400 o 500 personas, celosía andalusí en su revestimiento exterior y una decoración inspirada en los paños de sebka de la Giralda.

Es decir, los paneles arquitectónicos con forma de red de rombos o celosía tan característicos del antiguo alminar. Se trata de un proyecto privado y su precio alcanzará los 10 millones de euros.

Este proyecto, de la Fundación Mezquita de Sevilla, está a la espera de la obtención de la correspondiente licencia puesto que aún no se ha celebrado la comisión de Urbanismo en la que iría este expediente.

En cuanto a la mezquita en sí, que ocupará un 20% de la superficie total, estará en el interior del conjunto, "con forma de triángulo, al igual que el solar donde se asentará".

Así lo confirma el vicepresidente del patronato de la citada fundación, Jalid Nieto, en declaraciones a Europa Press. El mismo valora, además, este emplazamiento y la posibilidad de colaborar de un modo u otro con una zona vulnerable de la ciudad.

Además, para atraer una nueva fuente de riqueza a Sevilla, debe contener un centro de negocios e inversiones y una oficina de turismo "que pongan en relación los valores de la ciudad con todas las tierras tradicionales del Islam", tal como figura en el Plan Director.

El objetivo principal del futuro centro cultural islámico es servir como un "vibrante centro comunitario y un referente cultural islámico que satisfaga las necesidades espirituales, sociales y educativas de la comunidad musulmana sevillana", ofreciendo un espacio para el culto, la enseñanza, el aprendizaje y la interacción intercultural.

A la vez, busca "enriquecer la vida cultural de la ciudad y fomentar la convivencia armoniosa", contribuyendo al desarrollo social y económico sostenible de Sevilla y "proyectando una imagen positiva del Islam", como recoge el citado documento.

En cuanto a los plazos, sus promotores esperan que estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos.

Un proyecto privado

"Se trata del punto de partida de un proyecto privado --recalca-- sobre suelo que no es municipal, a diferencia de lo que ocurrió en Los Bermejales, que dio problemas".

El primer intento de construir una mezquita fue en ese barrio tras un acuerdo en 2004 con el Ayuntamiento, que presidía el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que cedía una parcela junto a la ronda SE-30.

Sin embargo, el proyecto contó con un rechazo vecinal e incluso hubo sentencia al respecto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con posterioridad, parcelas de Santa Bárbara y Pino Montano fueron también opciones que estuvieron sobre la mesa

Jalid insiste en la idea de ese carácter privado y en el hecho de que "se ajusta a la ley". En cuanto a la mezquita, tendrá una capacidad para 400 o 500 personas, por lo que resta importancia al tamaño. Prefiere referirse al proyecto como centro cultural islámico y no reducirlo todo a la mezquita.

A su juicio, se trata de un proyecto mucho más amplio y existen salas de oración similares en naves o bajos de edificios, parecido al complejo de la M-30 de Madrid, que también contiene salas de exposiciones, de reuniones y una escuela infantil.