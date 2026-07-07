Los jardines privados ganan peso entre las prioridades de quienes buscan vivienda en Sevilla

La forma de buscar vivienda ha cambiado de manera significativa en los últimos años. Si tradicionalmente factores como la ubicación o el número de habitaciones marcaban la decisión de compra, cada vez son más las familias que incorporan otros criterios relacionados con la calidad de vida, el confort y el disfrute del hogar.

Los espacios exteriores se han convertido en uno de los elementos más valorados. Contar con un jardín o una terraza amplia ya no se percibe únicamente como un complemento, sino como una extensión de la vivienda que permite desarrollar actividades cotidianas al aire libre, desde reuniones familiares hasta zonas de juego para los más pequeños o espacios destinados al teletrabajo.

Esta evolución de la demanda está favoreciendo el interés por las viviendas unifamiliares en el área metropolitana de Sevilla, especialmente en municipios como Mairena del Aljarafe, uno de los enclaves residenciales con mayor consolidación y mejor conexión con la capital.

En este contexto se enmarca Nueva Mairena, la nueva promoción impulsada por Único Homes, compuesta por 28 viviendas unifamiliares pareadas de cuatro dormitorios. El proyecto responde a la creciente demanda de viviendas que priorizan el espacio, la privacidad y un entorno residencial tranquilo sin renunciar a la proximidad de servicios.

Uno de los aspectos más destacados son los jardines privados, con superficies comprendidas entre los 109 y los 122 metros cuadrados. Este espacio exterior amplía las posibilidades de uso de la vivienda, convirtiéndose en una zona para el ocio, la convivencia familiar o el descanso, especialmente en un entorno climático como el sevillano, donde es posible disfrutar del exterior durante buena parte del año.

Las viviendas se distribuyen en dos plantas y presentan una tipología pasante que favorece la ventilación cruzada y la entrada de luz natural. Además, la orientación sur de las terrazas permite optimizar la luminosidad, mientras que la promoción incorpora soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y el confort interior.

Otro de los elementos diferenciales del proyecto es su reducido número de viviendas. Con solo 28 unidades, la promoción apuesta por un modelo residencial de baja densidad, una característica cada vez más demandada por quienes buscan tranquilidad sin alejarse de colegios, comercios, instalaciones deportivas y de las principales conexiones con Sevilla.

La evolución del mercado inmobiliario refleja así un cambio de prioridades entre los compradores, que ya no centran exclusivamente su decisión en la superficie construida o la ubicación.

La posibilidad de disponer de espacios exteriores y de un entorno residencial más tranquilo se ha consolidado como uno de los factores que más peso adquieren a la hora de elegir una vivienda.