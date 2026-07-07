Un incendio entre Salteras y Villanueva provoca más de una hora de retraso en la conexión de tren entre Sevilla y Huelva

La red ferroviaria que conecta la provincia de Huelva con Sevilla continúa acumulando incidencias. La última ha tenido lugar en la noche del lunes, cuando Adif informó de que la circulación quedaba interrumpida en el tramo comprendido entre Salteras y Villanueva del Ariscal y Olivares, afectando directamente a la línea C5 de Cercanías de Sevilla.

Esta nueva incidencia estuvo provocada por un incendio ajeno a la infraestructura originado alrededor de las 21 horas de la noche entre los dos municipios, que generó importantes retrasos en el tráfico de Media y Larga Distancia que une la provincia de Huelva con la capital de Andalucía.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación entre Salteras a Villanueva del Ariscal y Olivares de la línea C5 del núcleo de cercanías de Sevilla por un incendio ajeno a la infraestructura.



🚃Se ven afectados también los trenes de media y larga distancia que circulan entre Huelva… — INFOAdif (@InfoAdif) July 6, 2026

A pesar de que este problema quedó resuelto pasadas las 22:30 horas, una hora después de anunciar la interrupción del servicio por el incendio, la noticia no bastó para calmar el ánimo de unos viajeros, habitualmente enfadados por los continuos problemas originados en este trayecto de tren.

El incendio declarado entre los dos municipios sevillanos provocó un retraso superior a la hora en los trenes que tenían como destino la capital onubense, tanto el Media Distancia, que cubría el trayecto entre Sevilla y Huelva, como el Alvia que salió desde Atocha a las 18:05, teniendo prevista su llegada a Huelva a las 22 horas.

El tren Alvia registró una demora superior a los 90 minutos, alcanzando su destino tan solo veinticinco minutos antes de que se cumplieran las doce de la noche, mientras que el tren de Media Distancia, acumuló un retraso de 85 minutos, según los datos oficiales de la aplicación de Renfe.

Pese a que este incendio no ha sido causado por la propia infraestructura de Adif, y que el retraso se dio por causas ajenas, se produce en un momento en el que la ciudadanía de Huelva empieza a mostrar su hastío por la precaria situación del tren en la provincia.

Esta nueva interrupción se produce apenas 24 horas después de que el servicio ferroviario volviera a mostrar su fragilidad en el tren que cubría el destino entre Madrid y Huelva. Este domingo, el Alvia 02384 que conecta ambas ciudades sufrió una demora de hora y media debido a limitaciones temporales de velocidad establecidas por Adif.

El incidente del domingo, que se sumó a las constantes quejas por el estado de las infraestructuras, fue el detonante para que la propia Cámara de Comercio de Huelva lanzara este mismo lunes una recomendación sin precedentes: pedir a los onubenses que eviten realizar trayectos en el tren.