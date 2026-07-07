La avenida más céntrica de Sevilla sigue sin toldos: se pondrá un primer paño cuando la Junta lo apruebe

Imagen de los toldos de la avenida de la Constitución en el verano de 2025. EP

Todo apunta a que la Avenida de la Constitución no tendrá toldos en este verano, tras la instalación del pasado año cuyo sistema no dejó satisfecho a nadie.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, confirmaba este mismo martes que el Consistorio ha resuelto el contrato actual con la empresa adjudicataria.

Sin embargo, de la Rosa ha remarcado que el Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso adelante en su plan para dotar de sombra a una de las principales arterias de la ciudad.

En concreto, pondrá un primer paño del entoldado en la citada avenida una vez que la Junta de Andalucía dé el visto bueno y autorice el proyecto y como comprobación antes de colocar la totalidad del sistema.

En contexto, Urbanismo diseñó un nuevo entoldado para esta importante vía de la ciudad, del que se han presentado dos propuestas ante la Comisión de Patrimonio, que determinará cuál de ellas resulta más adecuada para este espacio.

En un audio difundido a los medios, el concejal precisa que, una vez que la Junta de Andalucía, "dé el visto bueno a uno de los dos diseños, se instalará un primer paño con el que se podrá comprobar tanto su funcionalidad como su integración estética en el entorno".

Según ha concretado De la Rosa, al tratarse de un sistema definitivo, "si el resultado de esta prueba es satisfactorio, se procederá a la fabricación del resto de paños hasta completar la totalidad del nuevo entoldado".

De este modo, antes de licitar este nuevo contrato, resulta "necesario resolver el anterior", vinculado al diseño previo de entoldado, un "trámite imprescindible para poder licitar las obras del nuevo sistema de toldos", ha abundado al respecto.

Los plazos

Por su parte, hace dos semanas, la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, recordó que el Ayuntamiento hispalense registró el citado proyecto en la Delegación de Patrimonio, en los primeros días del mes de junio.

Por tanto, aunque aseguró que la Junta trabajaría "lo más rápido posible", se debería tener en cuenta que el mismo fue registrado el 1 de junio y recepcionado al día siguiente, "no en febrero ni en marzo".

"No podemos actuar con una rapidez que no nos permita estudiar un proyecto que requiere toda nuestra atención", concluyó la consejera.