El Ateneo presenta el cortejo de la Cabalgata 2027, con nuevas carrozas y 'El Turronero' como Baltasar

El Ateneo de Sevilla ha dado a conocer este martes la composición del cortejo de la Cabalgata de los Reyes Magos de 2027. El presidente de la institución, Emilio Boja, y el director de la Cabalgata, Manuel Sáinz, han anunciado las personas que encarnarán a Sus Majestades de Oriente y al resto de personajes que formarán parte del desfile.

El empresario y presidente de Grupo GS, José Luis Vera Carrillo, será el rey Melchor; el fundador de Catering Miguel Ángel, Miguel Ángel Jurado Cejas, representará al rey Gaspar; y el empresario José Luis López Fernández, conocido como 'El Turronero' y presidente de la Fundación López Mariscal, encarnará al rey Baltasar.

El cortejo se completa con Laura Pulido Sáez como Estrella de la Ilusión; Paqui Villa Crespillo, secretaria de Presidencia del Ateneo, como Palas Atenea; Pedro Infante Peralta, CEO de Coanda, como Gran Visir; Antonio Castro Somé, empresario de Casa Román, como Mago de la Fantasía; y Celestino Vidal Saavedra, copropietario de Iscariote y Restaurantes Barrabar's, como Heraldo Real.

El Ateneo también ha anunciado que el diseñador y pintor José Manuel Peña Jiménez será el autor del cartel anunciador de la Cabalgata de 2027, mientras que el pregón correrá a cargo del doctor en Medicina Lutgardo García Díaz, pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2015. Jesús Corral Zambruno volverá a encargarse del diseño de las carrozas.

Entre las novedades de la próxima edición figuran varias carrozas conmemorativas. Se incorporará una dedicada a El Nacimiento, inspirada en la Hermandad de San Esteban con motivo del centenario de su fundación, así como otra sobre las Setas de Sevilla por su 15º aniversario.

También serán nuevas incorporaciones una carroza para la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco Sevilla-Trinidad por sus 125 años; otra dedicada a Epyme por el 50º aniversario de la entidad; una más para Mantecados La Muralla por sus 75 años de historia; otra para Autocares Casal con motivo de su centenario y una dedicada a la Agencia Espacial Española.

Melchor

José Luis Vera, rey Melchor, es presidente y fundador de Grupo GS, empresa especializada en el desarrollo de proyectos residenciales con más de 25 años de trayectoria y presencia nacional e internacional.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con un Máster en Dirección Financiera, compagina su actividad empresarial con la docencia en el Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide.

Gaspar

Por su parte, Miguel Ángel Jurado acumula más de cuatro décadas de experiencia en el sector de la restauración y la organización de eventos. Fundó Catering Miguel Ángel en 1995 junto a su esposa, Constanza García, y ha sido distinguido, entre otros reconocimientos, con el Premio al Emprendedor de Andalucía Económica en 2014 y el Reconocimiento a la Mejor Trayectoria Empresarial de la provincia de Sevilla concedido por la Federación de Hostelería de Andalucía en 2026. Además, lleva quince años participando en la Cabalgata como beduino a caballo.

Baltasar

El rey Baltasar será José Luis López Fernández, conocido como 'El Turronero'. Natural de Ubrique (Cádiz), comenzó su trayectoria profesional en una familia dedicada a la venta de turrones y, tras pasar por los sectores de la asistencia en carretera, los seguros y el negocio inmobiliario, lidera actualmente más de un centenar de proyectos empresariales.

En 2015 creó la Fundación López Mariscal, dedicada a promover la igualdad de oportunidades y el apoyo a colectivos vulnerables.

Estrella de la Ilusión

La Estrella de la Ilusión será Laura Pulido Sáez, graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Tras trabajar para empresas multinacionales como EY y Deloitte, desarrolla su actividad como project manager en BEON Worldwide y dirige su propia firma de bolsos, Slikstudio.

Su vinculación con la Cabalgata se remonta a 2008, cuando su padre, Antonio Pulido Gutiérrez, encarnó al rey Baltasar.

Cortejo

Paqui Villa Crespillo, secretaria de Presidencia del Ateneo desde hace 21 años, representará a Palas Atenea. Pedro Infante Peralta, segunda generación al frente de Coanda, será el Gran Visir, mientras que Antonio Castro Somé, responsable de Casa Román, dará vida al Mago de la Fantasía.

El papel de Heraldo Real recaerá en Celestino Vidal Saavedra, empresario hostelero y copropietario de Iscariote y Restaurantes Barrabar's.

Por último, el cartel anunciador de la Cabalgata llevará la firma de José Manuel Peña Jiménez, diseñador y pintor nacido en Mairena del Alcor y autor de más de un centenar de carteles relacionados con fiestas y tradiciones. Entre sus trabajos figuran las portadas de la Feria de Sevilla de 2008 y 2010, la del Corpus Christi de 2016, el cartel de la Velá de Triana de 2014 y el del Rocío de la Hermandad Matriz de Almonte de 2021.