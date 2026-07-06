Sorpresa en una redada en Sevilla: la Guardia Civil encuentra un caimán de medio metro en un piso

La Policía Nacional ha localizado un caimán de aproximadamente medio metro de longitud durante un registro policial llevado a cabo en la mañana de este lunes en el barrio sevillano de Los Pajaritos.

Según han confirmado fuentes del Cuerpo, el hallazgo se produjo mientras los agentes desarrollaban una redada en la zona.

Tras el descubrimiento, el animal quedó bajo la custodia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caimán y será el encargado de su custodia durante los próximos días.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se encontraba el animal ni sobre la posible procedencia del reptil.