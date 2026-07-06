¿Qué Sevilla perciben los sevillanos? La que va a "velocidad de crucero" o la que se parece a "Beverly Hills"

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, interviene en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad. Rocío Ruz EP

Hace unos días el pleno extraordinario del Debate sobre el Estado de la Ciudad volvió a evidenciar la distancia entre el gobierno municipal y la oposición de izquierdas sobre la situación en la que se encuentra Sevilla.

Mientras el alcalde exhibió sus logros y defendió que la capital avanza "a velocidad de crucero" gracias a la gestión del Ejecutivo local, los grupos de la izquierda dibujaron una realidad muy distinta.

Desde las formaciones de la izquierda acusaron al gobierno local de impulsar que Sevilla sea un lugar pensado para unos pocos y llegaron a definirla como una "Beverly Hills" alejada de los problemas cotidianos de los sevillanos

Todo ello en referencia a la ciudad californiana donde residen innumerables estrellas de Hollywood.

Esta fue la tercera vez en la que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha enfrentado al debate del Estado de la Ciudad, con anuncios importantes, como el Plan Sevilla Centro Vivo con el que pretende fomentar el uso residencial permanente en el Casco Antiguo.

¿Cómo? Son varias las líneas -por ahora, sólo trazadas- las que componen el plan: construcción de nuevas viviendas, rehabilitación de pisos antiguos e incluso ofrecer el patrimonio inmobiliario municipal, tales como edificios administrativos sin uso, locales, casas-patio o antiguos domicilios.

Durante su intervención, el alcalde destacó los avances en materia de inversiones, proyectos urbanísticos, limpieza, movilidad y atracción de empresas.

También insistió en que Sevilla atraviesa una etapa de estabilidad y crecimiento tras poner en marcha iniciativas que, según afirmó, marcarán el futuro de la ciudad.

Críticas al acceso a la vivienda

Frente a esta visión triunfalista del primer edil de la capital andaluza, los grupos de la oposición cuestionaron ese diagnóstico y centraron sus críticas en el acceso a la vivienda, el aumento de los pisos turísticos, la movilidad, la limpieza de los barrios y las desigualdades entre distintas zonas de la capital.

El pleno estuvo marcado por el contraste entre dos modelos de ciudad: el que defiende el equipo de gobierno, que presenta a Sevilla como una ciudad en plena consolidación y crecimiento.

Y el de la oposición de izquierdas, que reclama una gestión más centrada en los servicios públicos, la vivienda y la cohesión social.

Desde la izquierda se reprochó al gobierno que priorice grandes proyectos e inversiones mientras persisten problemas estructurales que afectan al día a día de muchos vecinos.

Tanto el grupo municipal socialista, principal fuerza en la oposición, como el que conforma la coalición de Podemos e IU, en el consistorio sevillano, señalaron que desde que Sanz es alcalde, cada vez un mayor número de distritos están en mayor riesgo de exclusión.

Como respuesta a las críticas de la izquierda, el primer edil respondió que "ha sido Sánchez" con sus políticas desde el Ejecutivo central el que ha metido en un lío a los ayuntamientos, debido a su ineficaz política de vivienda.

Además, ofreció cifras, a la vez que realizó una crítica a la izquierda, a la que acusó de no haber construido durante su anterior mandato, desde 2015 a 2023, y de decir que no había suelo para construir.

Sanz señaló en su intervención que se podía construir vivienda, como muestran las 23 promociones de VPO repartidas por toda Sevilla pese a que "otros decían", en alusión al anterior gobierno municipal encabezado por el PSOE que no había posibilidad de construir en suelo habitable.

Con respecto a la supuesta degradación de los barrios populares, destacó en respuesta a la oposición que "ninguna vivienda VPO se queda sin propietario" y que es una prioridad del Ejecutivo dar una solución a este problema de la vivienda, a la que Sánchez no ofrece alternativas.

Sintonía con Vox

Este debate también sirvió para establecer la línea que demarcará el futuro de la ciudad hispalense, al menos para los once meses que restan de mandato, hasta que se produzcan las elecciones municipales de 2027.

La única fuerza de la oposición con la que Sanz es capaz de llegar a mayoría en el Consistorio es Vox.

La formación estrenó portavoz en el Ayuntamiento, después de la salida de Cristina Peláez al Parlamento de Andalucía, siendo reemplazada por el presidente de la formación en Sevilla, Gonzalo García de Polavieja.

Desde Vox se mostraron "satisfechos" con los avances en la ciudad, se mostraron "interesados" en conocer el plan del consistorio para atraer un mayor número de vecinos hasta el centro de la capital.

A su vez, exhibieron su capacidad para influir en la política local de Sevilla, asegurando que algunos de los logros señalados por el alcalde, habían sido gracias a la negociación con Vox.