Formación 100% práctica y alta empleabilidad: rasgos diferenciales de los másteres de Loyola

En un mercado laboral cada vez más competitivo, volátil y exigente, la Universidad Loyola apuesta por una formación eminentemente práctica, innovadora y basada en valores.

El objetivo es claro: formar no solo a excelentes profesionales, sino a personas íntegras, responsables y preparadas para liderar el cambio social con conciencia y vocación de servicio.

Los másteres de Loyola combinan un modelo educativo centrado en la persona, que integra excelencia académica, conciencia social, metodología práctica, claustro de profesionales de prestigio y contacto directo con el mundo empresarial.

Esa combinación ha permitido destacar a Loyola entre una de las mejores universidades de Andalucía. En los ámbitos de ADE y Derecho destaca por su internacionalización y su empleabilidad, según la 13ª edición del ranking CYD.

Sus egresados, sobre todo los de postgrado, registran algunas de las tasas más altas de contratación indefinida, afiliación a la Seguridad Social y adecuación entre empleo y formación de todo el sistema universitario andaluz.

Además, los datos muestran una elevada estabilidad laboral y salarios competitivos pocos años después de la graduación, lo que confirma la capacidad de la Universidad Loyola para facilitar una inserción profesional sólida y alineada con las demandas del mercado laboral.

Contacto directo con el mercado laboral

A través de un claustro de profesionales y directivos de primer nivel, los estudiantes que cursen los postgrados en Loyola adquieren las habilidades, conocimientos y herramientas necesarias para comenzar su andadura profesional con plena seguridad y eficacia.

Los profesores, que cuentan con larga trayectoria tanto profesional como investigadora, proporcionan a los alumnos un amplio conocimiento del mercado laboral y empresarial en sus respectivos sectores.

Otro de los pilares de los másteres de Loyola es el gran contacto con empresas y profesionales que tienen los estudiantes a través de talleres prácticos, masterclass y visitas a empresas.

Gracias a ello, los estudiantes son capaces de realizar networking y crear una amplia red de contactos de cara a favorecer su posterior incorporación al mercado laboral.

Nuevos postgrados en sectores con alta demanda de empleo

A partir de septiembre, en sus campus de Córdoba y Sevilla, Loyola incorporará el Máster Universitario en Auditoría.

Nace para dar respuesta a la profunda transformación que está sufriendo la profesión de auditoría, impulsada por la digitalización, el análisis de datos y los nuevos marcos regulatorios.

Su metodología tiene un marcado carácter práctico. A través de casos reales, simulaciones y la participación de profesionales en activo, el alumnado podrá acercarse desde el inicio a situaciones habituales del ejercicio profesional.

Alumnos de la Universidad Loyola. Loyola

Además, el máster refuerza su orientación a la empleabilidad gracias a su conexión con firmas de auditoría, consultoras y departamentos financieros como ARC Consultores, el Colegio de Economistas de Córdoba, Deloitte, KPMG o el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Y, en Sevilla, se podrá cursar el nuevo Máster Universitario en Creatividad Publicitaria, concebido como una school-agency.

Los estudiantes se enfrentarán a briefings, casos y proyectos reales, a concursos nacionales e internacionales, aprenderán de directores creativos en activo y de primer nivel y configurarán un porfolio propio.

Másteres habilitantes

La Universidad Loyola cuenta con una amplia oferta de másteres habilitantes, para el ejercicio de distintas profesiones.

Por un lado, se sitúa el Máster Universitario en Abogacía y Procura. Un año más, Loyola ha sido reconocida como la institución andaluza a la que más acuden los grandes despachos de abogados para seleccionar a sus nuevos profesionales y entra, por primera vez, entre las 10 mejores de España.

Además, la especialización en el sector jurídico es fundamental, por lo que cuenta con una amplia variedad de másteres dobles, ofreciendo la posibilidad de combinar su máster habilitante con Asesoría Jurídica de Empresas, Tributación y Asesoría Fiscal o Asesoría y Consultoría Laboral.

Por otro lado, la rama de Ingeniería incluye tres másteres que combinan la solidez académica y su conexión con la innovación y la apuesta por los profesionales del futuro.

Edificio de la Universidad Loyola. Universidad Loyola

El Máster Universitario en Ingeniería Industrial habilita para el ejercicio de la profesión, y los Másteres Universitarios en Energías y Tecnologías del Hidrógeno y en Inteligencia Artificial responden a las necesidades de un mercado laboral cada vez más digitalizado y preocupado por la descarbonización y las nuevas tecnologías.

Además, se oferta el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, combinable con los másteres en Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia, Atención Temprana, y Neuropsicología; así como el Máster Universitario en Formación del Profesorado.

Los interesados en cursar un postgrado en la Universidad Loyola deberán cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por Loyola, y superar una prueba de admisión.

Las pruebas de admisión se desarrollarán en formato online y tendrán lugar en los meses de julio y septiembre. Más información en uloyola.es.