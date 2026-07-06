El alcalde de Sevilla viaja hasta Canadá con el objetivo de lograr nuevas conexiones aéreas para el aeropuerto hispalense

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lidera una misión comercial a Montreal para atraer inversión y nuevas conexiones aéreas. Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla / EP

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, encabeza estos días una misión institucional y comercial a la ciudad canadiense de Montreal acompañado por una delegación del Ayuntamiento, entre la que se encuentra la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

La intención del líder del consistorio de la capital de Andalucía es la de lograr nuevas conexiones aéreas con el país canadiense, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades que permitan impulsar una conexión aérea directa entre Sevilla y Canadá, reforzando así la estrategia municipal para ampliar las conexiones internacionales del aeropuerto sevillano.

Con este viaje, se pretende dar un nuevo impulso a la economía de la provincia de Sevilla, ya que la delegación municipal desarrollará una intensa agenda de reuniones con empresas del sector tecnológico, uno de los ámbitos de mayor crecimiento y capacidad de innovación de Canadá.

La reunión entre el equipo municipal y varios cargos directivos de la empresa de vuelos Air Canada, en las oficinas centrales de la aerolínea en Montreal, está prevista para iniciar alrededor de las 19 horas en la península.

En paralelo, desde el consistorio han informado de que también llevarán a cabo un encuentro con representantes de la cadena hotelera Four Seasons, ya que la empresa canadiense abrirá su primer establecimiento de súper lujo en Andalucía en la Plaza Nueva de Sevilla en las próximas fechas.

Consolidar Sevilla como destino turístico

El viaje del alcalde responde al plan que quiere liderar desde el Ayuntamiento el gobierno municipal, basado en una estrategia de internacionalización que impulsa el Ejecutivo local para posicionar a Sevilla como un destino preferente para la inversión, el desarrollo tecnológico, el turismo de alto valor añadido y la mejora de la conectividad aérea con Norteamérica.

A este respecto, Sanz ha destacado que "esta misión comercial responde a una estrategia muy clara, salir a buscar oportunidades para Sevilla, atraer inversión, generar empleo y seguir consolidando a nuestra ciudad como una de las grandes capitales económicas, tecnológicas y turísticas del sur de Europa".

Asimismo, el primer edil ha añadido que "Canadá representa un mercado con un enorme potencial para Sevilla. Queremos fortalecer nuestras relaciones económicas e institucionales, abrir nuevas vías de colaboración con empresas líderes y seguir avanzando para que la ciudad cuente con más conexiones internacionales que favorezcan tanto la llegada de visitantes como el desarrollo empresarial".

Por último, ha subrayado que "la apertura del futuro Four Seasons en la Plaza Nueva demuestra la confianza de las grandes marcas internacionales en Sevilla y confirma que nuestra ciudad se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para la inversión hotelera de máxima calidad".

Ha finalizado señalando lo importante que es para el consistorio "tratar de generar nuevas oportunidades con este viaje", que impulsen el crecimiento económico y la proyección internacional de Sevilla.