El alcalde de Sevilla presume de potencial económico y turístico en Montreal para impulsar un vuelo a Canadá

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la concejala de Turismo, Angie Moreno, mantiene una reunión con Air Canada.. Ayuntamiento de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla lleva años a la espera de una conexión directa con EEUU.

Para dar un paso más y conseguir esta aspiración, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con los responsables de planificación internacional de Air Canada en la sede central de la compañía, en Montreal.

El encuentro se ha producido dentro de la misión institucional y comercial que el Ayuntamiento está desarrollando en Canadá para reforzar la proyección internacional de la ciudad, atraer inversión y avanzar en la apertura de nuevas conexiones aéreas estratégicas.

El alcalde, acompañado por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha sido recibido por Filip Rotaru, director of International Network Planning & Scheduling; Daniela Mauro, director of International Affairs & Facilitation; y Viktor Spysak, partner, sales & tourism Partnerships.

Durante el encuentro, José Luis Sanz ha realizado una completa presentación del potencial económico, empresarial, turístico y logístico de Sevilla, en el que se acredita la oportunidad y viabilidad de establecer una conexión aérea directa entre Sevilla y Canadá.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que "Sevilla ya no es únicamente uno de los grandes destinos turísticos de Europa. Es una gran capital económica del sur del continente europeo y ha llegado el momento de que esa realidad tenga también una conexión aérea directa con Canadá".

Hoteles en Sevilla

En la reunión también ha participado Borja Manchado, general Manager de Four Seasons Hotel Montreal, quien ha querido respaldar las fortalezas de Sevilla para el establecimiento de esta conexión aérea directa.

La presencia de Four Seasons cobra además un especial significado, ya que la prestigiosa cadena hotelera abrirá su primer establecimiento en Andalucía con un hotel de Gran Lujo en la Plaza Nueva.

Asimismo, el alcalde ha hecho entrega a los responsables de Air Canada de dos cartas de apoyo al proyecto remitidas por Colliers.

Se trata de una multinacional canadiense que recientemente ha adquirido la ingeniería sevillana Ayesa Engineering, consolidando además a Sevilla como sede mundial de ingeniería del grupo, y por Virtuoso, la red de turismo de lujo más importante del mundo, de la que Sevilla forma parte como destino asociado.

Ambos respaldos ponen de manifiesto el interés del tejido empresarial y del sector turístico internacional por impulsar una conexión aérea directa entre Sevilla y Canadá.

Sanz ha explicado a los responsables de Air Canada que Sevilla constituye el gran nodo económico del suroeste europeo.

En un radio de apenas dos horas se concentra un mercado de siete millones de habitantes, más de 644.000 empresas, diez universidades públicas con más de 209.000 estudiantes y un Producto Interior Bruto conjunto superior a los 186.000 millones de euros.

Además, la ciudad dispone de una posición estratégica gracias a su conexión por alta velocidad con el resto de España, el único puerto marítimo interior del país y su papel como puerta de entrada al sur de Europa, conectando Andalucía, el Algarve y el Alentejo portugueses, el Campo de Gibraltar y el norte de Marruecos.

En este sentido, el alcalde Sanz ha subrayado que una futura ruta directa con Canadá "no conectaría únicamente dos ciudades, sino que enlazaría Canadá con toda una gran región económica de enorme dinamismo que hoy carece de vuelos directos".

Viajes entre Andalucía y Montreal

Durante la reunión también se han expuesto los estudios de demanda realizados por el Ayuntamiento, que reflejan que en 2025 viajaron más de 104.000 pasajeros entre Andalucía y Montreal, todos ellos realizando escala al no existir vuelos directos entre ambos destinos.

Asimismo, las búsquedas entre Sevilla y Montreal crecieron un 47% durante el último año.

Los análisis técnicos trasladados a Air Canada concluyen que una conexión Sevilla-Canadá operada con un Airbus A321XLR y tres frecuencias semanales alcanzaría su equilibrio económico con una tarifa muy competitiva, inferior al precio que actualmente pagan los viajeros obligados a realizar escalas.

"Existe demanda, existe mercado, existe rentabilidad y existe una ciudad absolutamente comprometida para que este proyecto sea un éxito", ha asegurado Sanz.

El primer edil también ha puesto en valor la fortaleza económica de Sevilla y sus relaciones comerciales con Canadá. Durante 2025 las exportaciones sevillanas alcanzaron los 140 millones de euros, lo que representa el 44% de todas las exportaciones andaluzas al país norteamericano.