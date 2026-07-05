Vuelve la polémica entre el Gobierno y el Ayuntamiento por la Plaza de España: esta vez por el festival Icónica

Nueva polémica entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de España. Esta vez por la celebración del Icónica Santalucía Sevilla Fest durante el verano en la Plaza de España.

En una carta, el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun (Sumar), se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla para pedir algunas "aclaraciones" sobre la celebración del certamen y la ordenanza que tramita el Consistorio para regular el uso del centenario espacio.

El festival comenzó a celebrarse en 2021 con el beneplácito del exalcalde de Sevilla Juan Espadas (PSOE) y el propio Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, dio su visto bueno hace dos meses para la celebración de la edición más ambiciosa e internacional de la historia del festival con artistas de la talla de Lenny Kravitz y Robbie Williams.

En la misiva, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert de León, se dirige al alcalde de Sevilla José Luis Sanz en relación a "diferentes informaciones relativas a la Plaza de España de Sevilla, tanto de su utilización como escenario de un festival de música, como de la elaboración, por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, de una ordenanza para su uso".

En la misma le recuerda que la Plaza de España fue declarada BIC, lo que implica "una serie de obligaciones y restricciones que tiene como finalidad la conservación de los valores patrimoniales del inmueble protegido".

También le reclama al Ayuntamiento de Sevilla que facilite información sobre "la disposición del cableado y de los focos de iluminación" que se utilizan en este festival, ya que "en ediciones anteriores se han producido daños materiales en varias zonas como las baldosas del suelo o los bancos de cerámica", entre otros.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, el equipo de Gobierno de José Luis Sanz remitió ayer mismo una carta en respuesta al escrito del Ministerio de Cultura.

En el mismo, firmado por el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, le recuerda que la Plaza de España es un espacio de "titularidad compartida".

Por tanto, el Consistorio otorga las licencias que le competen siempre contando con "los informes técnicos de conformidad" del Ministerio de Hacienda en los que se refiere a "los montajes, instalaciones y proyecciones de carácter efímero".

En cuanto a "los supuestos daños", el delegado aclara que, en coordinación con la organización de Icónica, la cesión del recinto se hace "con los correspondientes mecanismos para el control y la supervisión de los trabajos de montaje y desmontaje".

En cualquier caso, asegura que las incidencias registradas tanto en el 2024 como en 2025 han sido "de carácter menor" y que "están ya solventadas".

Para ello, en el escrito adjuntan los dos informes de la Gerencia de Urbanismo que lo corroboran, los mismos que se elaborarán cuando finalice la edición que se está celebrando actualmente.