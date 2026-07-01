El cuadro de Sorolla desaparecido en Sevilla se lo llevó un turista de Murcia: "Me gustó el marco"

Una de las obras que compone la larga lista de pinturas de Sorolla, en imagen de archivo. EP / Fundación Mapfre

El cuadro que desapareció el pasado sábado en Sevilla, en pleno centro de la capital hispalense ha sido recuperado después de que el hombre que lo cogió de la acera se haya puesto en contacto con las autoridades para proceder a la devolución.

Andrés, tal y como se ha presentado esta mañana en una entrevista con la emisora radiofónica Radio Sevilla, ha explicado que vio esta obra artística en el suelo y lo cogió porque "le gustó el marco", para posteriormente subirlo a la habitación donde se hospedaba en un hotel de la céntrica calle Canalejas, con la intención de trasladarlo a su domicilio.

Lo más rocambolesco de todo es que el cuadro de Sorolla, se encuentra actualmente a más de 500 kilómetros de distancia de Sevilla, ya que Andrés es un ciudadano de Murcia, que tan solo pasaba unos días de vacaciones por la ciudad.

A pesar de que lo primero que le llamó la atención a Andrés fue el marco, ha admitido que supo que era una obra de Sorolla gracias al uso de las herramientas de IA, lo que le permitió identificar al autor de la pintura.

Al regresar de sus vacaciones en Sevilla, fue cuando descubrió la importancia de la obra que se había llevado, fruto del descuido de la familia, que lo olvidó en el suelo cuando se disponían a marcharse de vacaciones.

"Utilicé la IA de mi móvil para identificar el cuadro y entonces dije: ¡Coño, si este cuadro es bueno!". señaló.

Además, ha indicado que pudo conocer la noticia tras la denuncia interpuesta por la familia, que trascendió a los medios de comunicación. "Entonces, llamé a la Policía para decir que el cuadro lo tenía yo", ha señalado.

De primeras, este ciudadano murciano pensó que la familia se había deshecho del cuadro, pero al enterarse de las noticias, se puso en contacto con la Policía para que procedieran a la devolución a sus propietarios.

La obra que Andrés se llevó por error tiene un elevado valor sentimental para esta familia sevillana, ya que está dedicada y firmada para ellos por el célebre pintor valenciano.

Este cuadro en cuestión, es un lienzo de pequeño tamaño, que representa dos barcos en una playa, uno de los temas recurrentes en la obra de Sorolla.