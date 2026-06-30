De los "serenos" a los itinerarios de inserción: el mapa de las políticas de empleo de Sevilla en 3 años

Imagen de archivo de una oficina de empleo de la Junta de Andalucía,

En Sevilla, la batalla por el empleo ya no se libra solo en las oficinas del SAE ni en las grandes empresas. También se juega en los barrios, en aulas de formación para desempleados, en itinerarios de inserción social y hasta en la figura recuperada de los "serenos" municipales.

Tres años después de la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía, el Ayuntamiento ha desplegado una red de programas que combina formación, contratación directa y apoyo a colectivos vulnerables, mientras la ciudad encadena su mejor evolución laboral de las dos últimas décadas.

La tasa de paro ha pasado del 18,28% en 2023 al 15,43% en 2025 y ha caído hasta el 14,78% en mayo de 2026, el nivel más bajo registrado en Sevilla desde 2006. Son 49.763 desempleados en una ciudad de 686.741 habitantes.

Aunque la mejora responde a múltiples factores económicos y a políticas de distintas administraciones, el gobierno local ha aportado su grano de arena con diversas medidas empleo que han contribuido a acercar oportunidades laborales a miles de sevillanos que llevaban años alejados del mercado de trabajo.

Desde el Área de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, dirigida por José Luis García, el Consistorio ha desplegado desde 2023 una batería de programas centrados en la formación, la contratación directa, el apoyo a entidades sociales y la empleabilidad de personas desempleadas.

Los "serenos"

Uno de los proyectos más visibles ha sido el de los Agentes Cívicos, conocidos popularmente como los "serenos". Tras una fase piloto, el Ayuntamiento amplió el programa de manera significativa, pasando de 18 a 64 agentes cívicos, además de incorporar tres coordinadores.

La iniciativa también ha extendido su presencia de 12 a 33 barrios de la ciudad y presta servicio durante los 365 días del año, gracias a una inversión municipal de 3,35 millones de euros.

Además de realizar labores de información, mediación y apoyo a la convivencia vecinal, estos profesionales han recibido formación específica en primeros auxilios, violencia de género y prevención de la LGTBIfobia, reforzando así su papel como recurso de proximidad en los barrios.

Proyecto Éfeso

Otra de las grandes apuestas del mandato ha sido el Proyecto Éfeso Sevilla, financiado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con un presupuesto cercano a los 9,77 millones de euros.

El programa prevé la participación de 1.305 personas desempleadas, que podrán acceder a 87 itinerarios formativos, además de 1.044 ayudas económicas dirigidas a facilitar su participación.

El proyecto pone el foco especialmente en mujeres y colectivos vulnerables y presenta una novedad respecto a anteriores iniciativas similares: un mayor peso de las prácticas profesionales no laborales, con el objetivo de incrementar las posibilidades reales de inserción una vez finalizada la formación.

Ayuda a jóvenes

El Ayuntamiento también ha impulsado cuatro proyectos específicos destinados a 60 jóvenes menores de 30 años, quienes desarrollan durante doce meses un trabajo remunerado en áreas culturales, administrativas, sociales y tecnológicas. La filosofía de estas actuaciones pasa por ofrecer una primera experiencia laboral real que facilite posteriormente su incorporación al mercado de trabajo.

La formación continúa siendo otro de los pilares de la estrategia municipal. En la actualidad permanecen activos tres cursos de Formación Profesional para el Empleo, centrados en atención sociosanitaria y servicios administrativos.

Según los datos municipales, estos programas presentan la mayor tasa de éxito registrada hasta ahora y unos niveles mínimos de abandono por parte del alumnado. Están dirigidos a personas desempleadas de entre 16 y 65 años.

Innovación

La innovación aplicada a las políticas de empleo también ha tenido su espacio mediante las convocatorias Empleo-Innova 2024 y Empleo-Innova 2026. Entre ambas ediciones se han destinado 485.000 euros exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos innovadores de empleabilidad.

La finalidad pasa por incorporar nuevas tecnologías, metodologías y procesos que favorezcan la creación de empleo de mayor calidad y fortalezcan el tejido económico local.

Sevilla Integra

Especial relevancia tiene igualmente el programa Sevilla Integra, uno de los principales instrumentos municipales de inserción sociolaboral. Entre las convocatorias desarrolladas desde 2023 se han destinado 7,88 millones de euros para financiar proyectos gestionados por entidades sociales.

En la edición correspondiente a 2023-2024 se invirtieron 4,35 millones de euros repartidos entre diez proyectos. Los resultados superaron las previsiones iniciales al alcanzar 1.218 inserciones laborales, frente a las 996 fijadas como objetivo al comienzo del programa.

Posteriormente, para el periodo 2025-2027, el Ayuntamiento ha aprobado otros 3,53 millones de euros destinados a ocho nuevos proyectos.

Sevilla Activa

Otra de las actuaciones desarrolladas durante este mandato es Sevilla Activa, una iniciativa dirigida específicamente a personas desempleadas mayores de 45 años. El programa moviliza 1,77 millones de euros, de los que 891.000 euros corresponden al Ayuntamiento y 882.000 euros a la Junta de Andalucía.

Gracias a esta financiación se contratará durante seis meses a 84 personas en tareas relacionadas con jardinería, construcción, administración y distintos oficios municipales, combinando experiencia laboral con reciclaje profesional.

Zonas vulnerables

El empleo también ocupa un lugar destacado dentro de la estrategia de intervención en las zonas más vulnerables de la ciudad. A través del Plan Local de la ERACIS+, el Ayuntamiento destaca que 548 personas han conseguido un empleo tras desarrollarse 1.163 itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral en seis barrios considerados de especial vulnerabilidad.

El programa presenta además una elevada participación femenina, ya que el 66,5% de las personas participantes son mujeres.

En conjunto, el gobierno municipal defiende que estas actuaciones buscan combinar la contratación directa, la formación especializada y el acompañamiento personalizado para facilitar la incorporación al mercado laboral de desempleados de larga duración, jóvenes, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión social.