José Roda Peña, nuevo presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla.

La Asamblea General de Elecciones del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, celebrada en la tarde de este pasado lunes en la sede de la institución, ha respaldado la candidatura encabezada por José Roda Peña, que se ha impuesto con 81 votos.

Según ha informado el Consejo a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, la candidatura liderada por Carlos López Bravo, única alternativa a la vencedora, ha obtenido 40 votos. El escrutinio se ha completado con cinco votos en blanco y un voto nulo.

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha agradecido la participación de las hermandades convocadas a esta Asamblea General y ha felicitado a la candidatura elegida, que asumirá la responsabilidad de dirigir la institución durante los próximos cuatro años.