José Luis Sanz avanza el 'Plan Sevilla Centro Vivo', un proyecto con el que fomentar que se resida en el centro histórico

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha afrontado este martes, 30 de junio, su tercer debate sobre el estado de la ciudad, en la que ha hecho especial balance de los logros del Ejecutivo municipal en los tres años de mandato.

Este pleno de carácter extraordinario se produce tres semanas después del balance realizado por el primer edil en el monasterio de San Jerónimo, donde cifraba en un 80 por ciento la ejecución de su programa electoral en estos tres años de mandato.

Sanz ha comenzado su intervención destacando los logros, y poniendo en valor la situación en la que se encuentra Sevilla respecto al momento que vivía hace unos años, bajo el anterior gobierno municipal socialista.

En un debate matinal, que ha empezado a las diez de la mañana, el alcalde ha señalado sus principales logros, entre los que se encuentra la inversión en vivienda VPO, así como el capítulo de inversiones realizadas por el sector privado en la capital.

La sesión plenaria ha comenzado tras un respetuoso minuto de silencio en recuerdo y solidaridad con las víctimas y familiares del grave terremoto de Venezuela, además de por Ana, una vecina de Mairena del Aljarafe, que se ha convertido en la primera víctima por violencia de género en la provincia de Sevilla en lo que va de año.

Si algo ha caracterizado el debate ha sido la posición totalmente contrapuesta con la que el actual mandatario ve el avance de la capital andaluza respecto a la posición que mantienen los ediles de la oposición de la izquierda, que acusan a Sanz de vender una "Sevilla de escaparate", mientras sufre degradación en los barrios populares.

Sanz ha querido mandar un mensaje de cara a la ciudadanía, destacando que Sevilla bajo su mandato "ha empezado a coger velocidad de crucero", y que se ha pasado de una imagen de ciudad "atascada" a otra bien distinta de "transformación", con elevadas inversiones en todas las áreas.

Un plan para atraer vecinos al centro

De hecho, ha hecho especial hincapié en materia de vivienda, una de las principales preocupaciones a las que tiene que hacer frente el Ejecutivo municipal y que se ha tratado del principal punto del día.

Durante el debate, Sanz ha presentado un plan estrella, con el que pretende poner en marcha un plan que pueda traer a vecinos al centro histórico de la capital hispalense, con especial atención al Casco Antiguo de Sevilla. Se trata de la principal iniciativa que ha presentado en este pleno extraordinario.

Con el nombre de Plan Sevilla Centro Vivo, el objetivo es fomentar el uso residencial permanente en el Casco Antiguo. Por tal motivo, el proyecto tendrá carácter "transversal" y tendrá participación por parte de la Gerencia de Urbanismo, la Delegación de Hacienda, Emvisesa y el propio distrito.

Sanz ha dado más indicaciones de este plan, en respuesta al grupo municipal Vox en el consistorio, que se ha interesado por conocer más en profundidad sobre este plan, con el que se pretende poner freno a la gentrificación que sufre el centro histórico de la ciudad.

Según ha detallado Sanz, son varias las líneas -por ahora, sólo trazadas- que lo componen: construcción de nuevas viviendas, rehabilitación de pisos antiguos y otras iniciativas.

El punto de partida para llevar adelante este proyecto se basa en la elaboración de un mapa municipal de oportunidades residenciales que identifique las posibilidades de construir viviendas en este amplio distrito, uno de los núcleos más importantes de la ciudad.

Además de la construcción de nuevos inmuebles, otra herramienta que fomentará este plan será apostar por la rehabilitación de espacios, como son edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas en desuso.

El patrimonio inmobiliario municipal del que dispone el Ayuntamiento de Sevilla también se destinará a tal fin: edificios administrativos sin uso, locales, casas-patio o antiguos domicilios que dispongan de las condiciones necesarias para formar parte de este parque residencial permanente.

Más de 20 promociones de VPO en toda Sevilla

Desde el principio de esta sesión extraordinaria, Sanz puso en especial valor las 6.134 viviendas de protección oficial impulsadas en estos años, de las que 2.200 corresponden a la empresa pública (Emvisesa).

Además, en su intervención ha lanzado una crítica a la oposición, señalando que "había suelo para construir", una de sus grandes bazas electorales, con las que logró hacerse con el poder tras imponerse en las elecciones municipales de 2023.

Sanz ha señalado que se podía hacer vivienda, como muestran las 23 promociones de VPO repartidas por toda Sevilla pese a que "otros decían", en alusión al anterior gobierno municipal encabezado por el PSOE que no había posibilidad de construir en suelo habitable.

Con respecto a la supuesta degradación de los barrios populares, ha destacado en respuesta a la oposición que "ninguna vivienda VPO se queda sin propietario" y que es una prioridad del Ejecutivo dar una solución a este problema.

¿Sevilla o Beverly Hills?

El debate durante todo el pleno estuvo marcado por las quejas de los grupos de la izquierda respecto a la situación de la vivienda en Sevilla, que afecta especialmente a las personas más vulnerables.

El Grupo Socialista, de la mano de su portavoz, Antonio Muñoz, ha criticado el "autobombo" del alcalde y el "complejo" que "muestra continuamente al comparar su gestión con la anterior etapa". "Habla de una Sevilla disfrazada y de escaparate frente a la Sevilla de los distritos.".

Los diferentes grupos de la izquierda sevillana, han presentado diversas propuestas durante el pleno, ya que según el PSOE y la confluencia de izquierdas encabezada por Podemos, la capital andaluza está priorizando las inversiones en la zona céntrica, dejando atrás los barrios populares.

Hay que recordar que Sevilla ya paga la vivienda como en Berlín, pero con la mitad del sueldo, lo que convierte el alquiler en un imposible para muchos sevillanos.

Desde el grupo parlamentario Podemos-IU se ha insistido en esa misma idea: "¡Vaya película nos ha contado, parecía que estaba hablando de Beverly Hills! Tiene 'cinturón negro' en marketing, pero falla en la gestión. Confunde ciudad con escaparate", ha asegurado su portavoz, Ismael Sánchez.

El portavoz del PP en el ayuntamiento, ha respondido a los socialistas que esta "explosión de pisos turísticos" se ha producido en toda España, con Pedro Sánchez al frente del Gobierno central, por lo que han evitado responsabilidad por parte del Ejecutivo municipal, a la vez que han instado a regularizar esta medida, rechazando la propuesta del PSOE de Sevilla.

Sintonía con Vox

Por parte de Vox, también en la oposición, señalaron que ha habido avances en la capital andaluza durante esta legislatura, aunque también han señalado que este se debe a las medidas implementadas por petición de esta formación, con la que el alcalde logró sacar los presupuestos.

Este ha sido además el pleno donde se ha estrenado como portavoz Gonzalo García de Polavieja, tras la marcha de Cristina Peláez al Parlamento de Andalucía.

El alcalde cerró el debate, agradeciendo especialmente a esta formación el tono del debate, a la vez que lamentó la situación en la que ven los grupos de la izquierda la situación de la ciudad, señalando que se encuentra en una posición "mucho más fuerte" que cuando accedió a la alcaldía en 2023.

Sanz, además, ha señalado que el pacto que mantiene con este grupo otorga una gran estabilidad al consistorio, gracias al cual, ha señalado, "ha sido posible construir más viviendas", un problema del que ha culpado a las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de España.