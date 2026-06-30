Investigan el robo de un cuadro de Sorolla en plena calle en el centro de Sevilla tras un descuido del propietario

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Sorolla en el centro de Sevilla tras una denuncia interpuesta por la familia propietaria en la comisaría en el distrito Centro, localizada en la Alameda de Hércules.

La búsqueda por parte de las autoridades lleva activa desde el pasado fin de semana, al producirse la desaparición de la pintura alrededor de las cinco de la tarde del sábado en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu, situada en el centro histórico de la capital hispalense.

El robo se produjo mientras la familia, propietaria del cuadro cargaba el coche con la intención de irse de vacaciones. Los dueños del cuadro tenían previsto llevarse el cuadro consigo, pero lo dejaron un momento en la acera para cargar el vehículo, y se les olvidó.

Al poco tiempo, la familia se percató de que se les había olvidado el cuadro, pero al regresar al rato ya no se encontraba allí donde lo habían dejado. Alguien que había pasado lo vio allí, lo cogió y se lo llevó, sin que se sepa quién fue ni haya todavía ninguna pista fiable sobre el paradero de la obra.

La pintura, un lienzo de pequeño tamaño, representa dos barcos en una playa. Está enmarcada en madera barnizada y tiene un paspartú de color blanco. Era algo habitual que la familia cargara con este cuadro de Sorolla cada vez que se iban de vacaciones, por eso lo habían sacado de casa para cargarlo en el vehículo.

Este cuadro, además, tiene un gran valor sentimental para sus dueños, que tenían esta obra del célebre pintor valenciano desde hace muchos años. Además, está dedicada a esta familia sevillana por el autor, que también incluyó en ella su firma.

La desaparición se denunció en la comisaría de la Policía Nacional en pleno distrito Centro, situada en la Alameda de Hércules. Los agentes se encuentran actualmente visualizando las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar a la persona o las personas que se llevaron el cuadro y localizarlas.

Según las primeras investigaciones, en las imágenes analizadas, aparecen varias personas que cogen el cuadro. Por el aspecto, parece una familia de turistas que paseaba por la zona y la pintura les llama la atención, según han señalado fuentes policiales.

Se desconoce el valor económico que tiene la obra, aunque los dueños han colocado carteles por el centro de la ciudad, con el objetivo de encontrar alguna pista que les dé con el paradero del cuadro.